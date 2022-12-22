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СФ поддержал закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий - РИА Новости, 22.12.2022
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СФ поддержал закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий
СФ поддержал закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий - РИА Новости, 22.12.2022
СФ поддержал закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий
Бюджетный комитет Совфеда на заседании в четверг поддержал закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:49
2022-12-22T09:53
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании в четверг поддержал закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с мерами в отношении террористов и экстремистов.Реализация закона позволит решить ключевую задачу – создать механизм противодействия и упреждения вовлечения лиц в опасную диверсионную деятельность и подстрекательству к совершению преступления, повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан, говорится в пояснительной записке.Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Сенаторы рассмотрят закон на пленарном заседании 23 декабря.
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совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
09:49 22.12.2022 (обновлено: 09:53 22.12.2022)
 
СФ поддержал закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий

Комитет Совфеда поддержал закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании в четверг поддержал закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с мерами в отношении террористов и экстремистов.
Реализация закона позволит решить ключевую задачу – создать механизм противодействия и упреждения вовлечения лиц в опасную диверсионную деятельность и подстрекательству к совершению преступления, повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан, говорится в пояснительной записке.
Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Сенаторы рассмотрят закон на пленарном заседании 23 декабря.
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