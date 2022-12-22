https://ria.ru/20221222/zakon-1840438319.html

СФ поддержал закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий

СФ поддержал закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий - РИА Новости, 22.12.2022

СФ поддержал закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий

Бюджетный комитет Совфеда на заседании в четверг поддержал закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T09:49

2022-12-22T09:49

2022-12-22T09:53

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании в четверг поддержал закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с мерами в отношении террористов и экстремистов.Реализация закона позволит решить ключевую задачу – создать механизм противодействия и упреждения вовлечения лиц в опасную диверсионную деятельность и подстрекательству к совершению преступления, повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан, говорится в пояснительной записке.Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Сенаторы рассмотрят закон на пленарном заседании 23 декабря.

https://ria.ru/20221221/nakazanie-1840179051.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

совет федерации рф, общество