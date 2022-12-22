https://ria.ru/20221222/zakon-1840438319.html
СФ поддержал закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий
СФ поддержал закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий - РИА Новости, 22.12.2022
СФ поддержал закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий
Бюджетный комитет Совфеда на заседании в четверг поддержал закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:49
2022-12-22T09:49
2022-12-22T09:53
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании в четверг поддержал закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с мерами в отношении террористов и экстремистов.Реализация закона позволит решить ключевую задачу – создать механизм противодействия и упреждения вовлечения лиц в опасную диверсионную деятельность и подстрекательству к совершению преступления, повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан, говорится в пояснительной записке.Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Сенаторы рассмотрят закон на пленарном заседании 23 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
09:49 22.12.2022 (обновлено: 09:53 22.12.2022)
СФ поддержал закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий
Комитет Совфеда поддержал закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании в четверг поддержал закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с мерами в отношении террористов и экстремистов.
Реализация закона позволит решить ключевую задачу – создать механизм противодействия и упреждения вовлечения лиц в опасную диверсионную деятельность и подстрекательству к совершению преступления, повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан, говорится в пояснительной записке.
Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Сенаторы рассмотрят закон на пленарном заседании 23 декабря.