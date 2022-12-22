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МАГАТЭ: защитная зона вокруг ЗАЭС нужна для предотвращения ядерной аварии - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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МАГАТЭ: защитная зона вокруг ЗАЭС нужна для предотвращения ядерной аварии
МАГАТЭ: защитная зона вокруг ЗАЭС нужна для предотвращения ядерной аварии - РИА Новости, 22.12.2022
МАГАТЭ: защитная зона вокруг ЗАЭС нужна для предотвращения ядерной аварии
Защитная зона вокруг Запорожской АЭС нужна исключительно для предотвращения ядерной аварии, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:49
2022-12-22T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
магатэ
рафаэль гросси
алексей лихачев
москва
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ВЕНА, 22 дек - РИА Новости. Защитная зона вокруг Запорожской АЭС нужна исключительно для предотвращения ядерной аварии, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после переговоров в Москве.Ранее в Москве состоялся очередной раунд консультаций между генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В ходе встречи обсуждались подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. Отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны. Консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст соглашения в максимально сжатые сроки, отмечалось в сообщении "Росатома".
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в мире, россия, магатэ, рафаэль гросси, алексей лихачев, москва, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Москва, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
14:49 22.12.2022 (обновлено: 14:56 22.12.2022)
 
МАГАТЭ: защитная зона вокруг ЗАЭС нужна для предотвращения ядерной аварии

Глава МАГАТЭ Гросси: защитная зона вокруг ЗАЭС нужна для предотвращения ядерной аварии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 22 дек - РИА Новости. Защитная зона вокруг Запорожской АЭС нужна исключительно для предотвращения ядерной аварии, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после переговоров в Москве.
"Очередной раунд необходимых дискуссий по созданию защитной зоны на Запорожской АЭС. Ключевым моментом является то, что зона сосредоточена исключительно на предотвращении ядерной аварии. Я продолжаю прилагать усилия для достижения этой цели с ощущением крайней срочности", - написал Гросси в соцсети Twitter.
Ранее в Москве состоялся очередной раунд консультаций между генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В ходе встречи обсуждались подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. Отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны. Консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст соглашения в максимально сжатые сроки, отмечалось в сообщении "Росатома".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМАГАТЭРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМоскваЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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