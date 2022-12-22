https://ria.ru/20221222/zaes-1840552456.html

МАГАТЭ: защитная зона вокруг ЗАЭС нужна для предотвращения ядерной аварии

МАГАТЭ: защитная зона вокруг ЗАЭС нужна для предотвращения ядерной аварии - РИА Новости, 22.12.2022

МАГАТЭ: защитная зона вокруг ЗАЭС нужна для предотвращения ядерной аварии

Защитная зона вокруг Запорожской АЭС нужна исключительно для предотвращения ядерной аварии, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:49

2022-12-22T14:49

2022-12-22T14:56

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ВЕНА, 22 дек - РИА Новости. Защитная зона вокруг Запорожской АЭС нужна исключительно для предотвращения ядерной аварии, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после переговоров в Москве.Ранее в Москве состоялся очередной раунд консультаций между генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В ходе встречи обсуждались подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. Отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны. Консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст соглашения в максимально сжатые сроки, отмечалось в сообщении "Росатома".

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Евгения Нефедова

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