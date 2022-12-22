https://ria.ru/20221222/zaes-1840552456.html
МАГАТЭ: защитная зона вокруг ЗАЭС нужна для предотвращения ядерной аварии
МАГАТЭ: защитная зона вокруг ЗАЭС нужна для предотвращения ядерной аварии - РИА Новости, 22.12.2022
МАГАТЭ: защитная зона вокруг ЗАЭС нужна для предотвращения ядерной аварии
Защитная зона вокруг Запорожской АЭС нужна исключительно для предотвращения ядерной аварии, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:49
2022-12-22T14:49
2022-12-22T14:56
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магатэ
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запорожская аэс
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ВЕНА, 22 дек - РИА Новости. Защитная зона вокруг Запорожской АЭС нужна исключительно для предотвращения ядерной аварии, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после переговоров в Москве.Ранее в Москве состоялся очередной раунд консультаций между генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В ходе встречи обсуждались подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. Отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны. Консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст соглашения в максимально сжатые сроки, отмечалось в сообщении "Росатома".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, магатэ, рафаэль гросси, алексей лихачев, москва, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Москва, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
14:49 22.12.2022 (обновлено: 14:56 22.12.2022)
МАГАТЭ: защитная зона вокруг ЗАЭС нужна для предотвращения ядерной аварии
Глава МАГАТЭ Гросси: защитная зона вокруг ЗАЭС нужна для предотвращения ядерной аварии