12:28 22.12.2022 (обновлено: 12:30 22.12.2022)
Лихачев и Гросси отметили близость позиций по Запорожской АЭС
Лихачев и Гросси отметили близость позиций по проекту декларации о безопасности ЗАЭС
© РИА Новости / Перейти в медиабанкГенеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Москве. 22 декабря 2022
Генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Москве. 22 декабря 2022
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Консультации между Россией и МАГАТЭ по вопросам зоны безопасности Запорожской АЭС прошли в четверг в Москве, на них отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны, консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст документа в максимально сжатые сроки, сообщил "Росатом".
"22 декабря 2022 года в Москве состоялся очередной раунд консультаций генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси... В ходе встречи обсуждались подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны. Консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.
С российской стороны в консультациях также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский и заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.