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Лихачев и Гросси отметили близость позиций по Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.12.2022
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Лихачев и Гросси отметили близость позиций по Запорожской АЭС
Лихачев и Гросси отметили близость позиций по Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.12.2022
Лихачев и Гросси отметили близость позиций по Запорожской АЭС
Консультации между Россией и МАГАТЭ по вопросам зоны безопасности Запорожской АЭС прошли в четверг в Москве, на них отмечена существенная близость позиций по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:28
2022-12-22T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
алексей лихачев
рафаэль гросси
россия
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Консультации между Россией и МАГАТЭ по вопросам зоны безопасности Запорожской АЭС прошли в четверг в Москве, на них отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны, консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст документа в максимально сжатые сроки, сообщил "Росатом". "22 декабря 2022 года в Москве состоялся очередной раунд консультаций генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси... В ходе встречи обсуждались подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны. Консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.С российской стороны в консультациях также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский и заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.
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в мире, алексей лихачев, рафаэль гросси, россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, александр трембицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Россия, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Александр Трембицкий
12:28 22.12.2022 (обновлено: 12:30 22.12.2022)
 
Лихачев и Гросси отметили близость позиций по Запорожской АЭС

Лихачев и Гросси отметили близость позиций по проекту декларации о безопасности ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГенеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Москве. 22 декабря 2022
Генеральный директор корпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Москве. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Москве. 22 декабря 2022
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Консультации между Россией и МАГАТЭ по вопросам зоны безопасности Запорожской АЭС прошли в четверг в Москве, на них отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны, консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст документа в максимально сжатые сроки, сообщил "Росатом".
"22 декабря 2022 года в Москве состоялся очередной раунд консультаций генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси... В ходе встречи обсуждались подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны. Консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.
С российской стороны в консультациях также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский и заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиРоссияМоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭСАлександр Трембицкий
 
 
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