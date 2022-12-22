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Лихачев и Гросси отметили близость позиций по Запорожской АЭС

Лихачев и Гросси отметили близость позиций по Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.12.2022

Лихачев и Гросси отметили близость позиций по Запорожской АЭС

Консультации между Россией и МАГАТЭ по вопросам зоны безопасности Запорожской АЭС прошли в четверг в Москве, на них отмечена существенная близость позиций по... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:28

2022-12-22T12:28

2022-12-22T12:30

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Консультации между Россией и МАГАТЭ по вопросам зоны безопасности Запорожской АЭС прошли в четверг в Москве, на них отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны, консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст документа в максимально сжатые сроки, сообщил "Росатом". "22 декабря 2022 года в Москве состоялся очередной раунд консультаций генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси... В ходе встречи обсуждались подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны. Консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.С российской стороны в консультациях также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский и заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

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