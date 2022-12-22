https://ria.ru/20221222/ukraina-1840623440.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.12.2022

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в четверг в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:55

2022-12-22T17:55

2022-12-22T17:56

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в четверг в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. "Николаевская область: объявлена сегодня в 17.35 (мск – ред.) Полтавская область: объявлена сегодня в 17.32. Харьковская область: объявлена сегодня в 17.32. Днепропетровская область: объявлена сегодня в 17.32", - говорится в сообщении на сайте. Также воздушная тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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