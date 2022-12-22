17:55 22.12.2022 (обновлено: 17:56 22.12.2022)
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в четырех регионах
© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в четверг в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
"Николаевская область: объявлена сегодня в 17.35 (мск – ред.) Полтавская область: объявлена сегодня в 17.32. Харьковская область: объявлена сегодня в 17.32. Днепропетровская область: объявлена сегодня в 17.32", - говорится в сообщении на сайте. Также воздушная тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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