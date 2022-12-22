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Бутина призвала учить лидеров общественного мнения "троллингу" - РИА Новости, 22.12.2022
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Бутина призвала учить лидеров общественного мнения "троллингу"
Бутина призвала учить лидеров общественного мнения "троллингу" - РИА Новости, 22.12.2022
Бутина призвала учить лидеров общественного мнения "троллингу"
Лидеров общественного мнения в России нужно учить работать с комментариями в социальных сетях, в том числе их нужно научить такому жанру, как "политическая... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:40
2022-12-22T17:40
общество
технологии
россия
госдума рф
мария бутина
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Лидеров общественного мнения в России нужно учить работать с комментариями в социальных сетях, в том числе их нужно научить такому жанру, как "политическая сатира" или "троллинг", заявила депутат Госдумы Мария Бутина (ЕР). "Лидеров нашего общественного мнения нужно учить работать с этими комментариями… Нужно, все-таки, как-то учить наших спикеров такому жанру, как "политическая сатира", потому что сейчас это на современном языке называется "троллинг", это нужно высвечивать, чтобы сами граждане, заходящие в комментарии, видели, что это бред и сами делали выводы", - сказала она на заседании комиссии по суверенитету в Совете Федерации. По словам парламентария, акцент недружественных стран в будущем будет ориентирован на работу со "старыми регионами". "Не новыми регионами, а именно теми, кто был в составе России на протяжении многих-многих лет. Суть здесь в следующем: "почему им все, а нам ничего?". Вот эту риторику я уже четко отслеживаю в сети. Здесь как никогда будет играть огромную роль важность работы о равенстве прав и вот эти настроения нужно будет сильно мониторить, особенно в регионах. Самая яркая тема, как это проявляется – детские сады. Почему там дают места, нам не дают места, вот это будет раскручиваться", - добавила она.
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общество, технологии, россия, госдума рф, мария бутина
Общество, Технологии, Россия, Госдума РФ, Мария Бутина
17:40 22.12.2022
 
Бутина призвала учить лидеров общественного мнения "троллингу"

Бутина считает, что лидеров общественного мнения стоит учить работать с социальными сетями

Мария Бутина
Мария Бутина
Мария Бутина . Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Лидеров общественного мнения в России нужно учить работать с комментариями в социальных сетях, в том числе их нужно научить такому жанру, как "политическая сатира" или "троллинг", заявила депутат Госдумы Мария Бутина (ЕР).
"Лидеров нашего общественного мнения нужно учить работать с этими комментариями… Нужно, все-таки, как-то учить наших спикеров такому жанру, как "политическая сатира", потому что сейчас это на современном языке называется "троллинг", это нужно высвечивать, чтобы сами граждане, заходящие в комментарии, видели, что это бред и сами делали выводы", - сказала она на заседании комиссии по суверенитету в Совете Федерации.
По словам парламентария, акцент недружественных стран в будущем будет ориентирован на работу со "старыми регионами".
"Не новыми регионами, а именно теми, кто был в составе России на протяжении многих-многих лет. Суть здесь в следующем: "почему им все, а нам ничего?". Вот эту риторику я уже четко отслеживаю в сети. Здесь как никогда будет играть огромную роль важность работы о равенстве прав и вот эти настроения нужно будет сильно мониторить, особенно в регионах. Самая яркая тема, как это проявляется – детские сады. Почему там дают места, нам не дают места, вот это будет раскручиваться", - добавила она.
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ОбществоТехнологииРоссияГосдума РФМария Бутина
 
 
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