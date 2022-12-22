https://ria.ru/20221222/trolling-1840617810.html

Бутина призвала учить лидеров общественного мнения "троллингу"

Бутина призвала учить лидеров общественного мнения "троллингу" - РИА Новости, 22.12.2022

Бутина призвала учить лидеров общественного мнения "троллингу"

Лидеров общественного мнения в России нужно учить работать с комментариями в социальных сетях, в том числе их нужно научить такому жанру, как "политическая... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:40

2022-12-22T17:40

2022-12-22T17:40

общество

технологии

россия

госдума рф

мария бутина

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Лидеров общественного мнения в России нужно учить работать с комментариями в социальных сетях, в том числе их нужно научить такому жанру, как "политическая сатира" или "троллинг", заявила депутат Госдумы Мария Бутина (ЕР). "Лидеров нашего общественного мнения нужно учить работать с этими комментариями… Нужно, все-таки, как-то учить наших спикеров такому жанру, как "политическая сатира", потому что сейчас это на современном языке называется "троллинг", это нужно высвечивать, чтобы сами граждане, заходящие в комментарии, видели, что это бред и сами делали выводы", - сказала она на заседании комиссии по суверенитету в Совете Федерации. По словам парламентария, акцент недружественных стран в будущем будет ориентирован на работу со "старыми регионами". "Не новыми регионами, а именно теми, кто был в составе России на протяжении многих-многих лет. Суть здесь в следующем: "почему им все, а нам ничего?". Вот эту риторику я уже четко отслеживаю в сети. Здесь как никогда будет играть огромную роль важность работы о равенстве прав и вот эти настроения нужно будет сильно мониторить, особенно в регионах. Самая яркая тема, как это проявляется – детские сады. Почему там дают места, нам не дают места, вот это будет раскручиваться", - добавила она.

https://ria.ru/20221021/mask-1825556959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, россия, госдума рф, мария бутина