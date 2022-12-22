https://ria.ru/20221222/trevoga-1840680835.html

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.12.2022

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.12.2022

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2022-12-22T21:15

2022-12-22T21:15

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры. Согласно данным, тревога объявлена в 19.34 (20.34 мск). В этих областях воздушная тревога в четверг звучит уже в четвертый раз. После нее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Днепропетровске. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840475075.html

украина

днепропетровская область

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в мире, владимир зеленский, денис шмыгаль, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф