https://ria.ru/20221222/transformatsiya-1840617267.html

Стратегии цифровой трансформации новых регионов утвердят до конца 2023 года

Стратегии цифровой трансформации новых регионов утвердят до конца 2023 года - РИА Новости, 22.12.2022

Стратегии цифровой трансформации новых регионов утвердят до конца 2023 года

Стратегию цифровой трансформации новых регионов России планируется утвердить до конца 2023 года, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:39

2022-12-22T17:39

2022-12-22T17:54

россия

технологии

дмитрий чернышенко

тульская область

ханты-мансийский автономный округ

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Стратегию цифровой трансформации новых регионов России планируется утвердить до конца 2023 года, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Замглавы правительства провёл в Координационном центре итоговое в 2022 году совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и субъектов России."По итогам совещания Минцифры поручено совместно с руководством новых территорий разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации до конца 2023 года", - говорится в сообщении.В аппарате вице-премьера отметили, что речь идет в том числе о цифровой трансформации новых регионов."Поздравляю победителей, возглавивших рейтинги (РЦТ). Среди ФОИВов - это Росгвардия, Росаккредитация, третье место разделили Минсельхоз и Казначейство, а среди регионов – Татарстан, Белгородская, Тульская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Минцифры поручено представить предложения по ротации руководителей цифровой трансформации по итогам работы в 2022 году", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что Минцифры поручено представить предложения по ротации РЦТ на основе годового рейтинга до седины февраля 2023 года. В методику оценки в 2023 году добавлен новый критерий - перевод информационных систем на платформу "ГосТех"."Работа уже идет. Еженедельно мы проводим оперштаб, на котором рассматриваем проекты органов власти по миграции на "ГосТех". В 2023 году в планах перевести на платформу информационные системы 11 субъектов и 12 федеральных ведомств. До 2024 года будет переведено 85 информационных систем ФОИВов. Это будет конец эры "лоскутных" разработок и старт строительства радикально нового государственного ИТ-ландшафта", - отметил Чернышенко.

https://ria.ru/20221221/nalogi-1840244565.html

https://ria.ru/20221222/regiony-1840502381.html

https://ria.ru/20221222/gosduma-1840398164.html

россия

тульская область

ханты-мансийский автономный округ

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россия, технологии, дмитрий чернышенко, тульская область, ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)