18:18 22.12.2022 (обновлено: 18:41 22.12.2022)
В Санкт-Петербурге запустили новогодние трамваи
В Санкт-Петербурге в рамках проекта "Волшебный трамвай" запустили украшенные вагоны
Запуск новогодних трамваев в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Украшенные по-новогоднему трамваи в рамках проекта "Волшебный трамвай" запустили в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.
"Праздник встает на рельсы! В последнюю декаду декабря мы традиционно запускаем украшенные по-новогоднему трамвайные вагоны, которые будут до конца январских праздников дарить радость пассажирам и гостям Санкт-Петербурга", - написал он в своем Telegram-канале.
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Поляков дал старт ежегодному проекту "Волшебный трамвай" в четверг на площадке старейшего в городе Василеостровского трамвайного парка.
"Жители уже давно прозвали трамвай "волшебным". И это неудивительно для самого народного и любимого петербуржцами вида транспорта. В этом году география проекта расширилась – впервые в праздничной эстафете примет участие троллейбус с увеличенным автономным ходом", - отметил вице-губернатор.
В частности, праздничный облик получили вагоны из трамвайных парков №№ 1, 3, 5 и троллейбус с увеличенным автономным ходом из Троллейбусного парка № 1.
Праздничный электротранспорт будет курсировать по маршрутам в Московском, Петроградском, Василеостровском, Центральном, Выборгском, Красносельском и Кировском районах города.
Также с 26 по 30 декабря за рулем одного из автобусов, курсирующих по центру Петербурга, можно будет увидеть Деда Мороза. "Пассажиравтотранс" проведет традиционную акцию "Везет в Новый год". "Форму" зимнего волшебника вновь примерит водитель популярного маршрута №24, соединяющего несколько районов города.
Традиции украшения иллюминацией трамваев "Горэлектротранса" уже 7 лет. В рамках проекта "Волшебный трамвай" в последнюю декаду декабря и в начале января в Петербурге работают украшенные по-новогоднему трамваи.