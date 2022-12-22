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В Санкт-Петербурге запустили новогодние трамваи - РИА Новости, 22.12.2022
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В Санкт-Петербурге запустили новогодние трамваи
В Санкт-Петербурге запустили новогодние трамваи - РИА Новости, 22.12.2022
В Санкт-Петербурге запустили новогодние трамваи
Украшенные по-новогоднему трамваи в рамках проекта "Волшебный трамвай" запустили в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:18
2022-12-22T18:41
общество
кирилл поляков
санкт-петербург
новый год
россия
дед мороз
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Украшенные по-новогоднему трамваи в рамках проекта "Волшебный трамвай" запустили в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. "Праздник встает на рельсы! В последнюю декаду декабря мы традиционно запускаем украшенные по-новогоднему трамвайные вагоны, которые будут до конца январских праздников дарить радость пассажирам и гостям Санкт-Петербурга", - написал он в своем Telegram-канале. Поляков дал старт ежегодному проекту "Волшебный трамвай" в четверг на площадке старейшего в городе Василеостровского трамвайного парка. В частности, праздничный облик получили вагоны из трамвайных парков №№ 1, 3, 5 и троллейбус с увеличенным автономным ходом из Троллейбусного парка № 1. Праздничный электротранспорт будет курсировать по маршрутам в Московском, Петроградском, Василеостровском, Центральном, Выборгском, Красносельском и Кировском районах города. Также с 26 по 30 декабря за рулем одного из автобусов, курсирующих по центру Петербурга, можно будет увидеть Деда Мороза. "Пассажиравтотранс" проведет традиционную акцию "Везет в Новый год". "Форму" зимнего волшебника вновь примерит водитель популярного маршрута №24, соединяющего несколько районов города. Традиции украшения иллюминацией трамваев "Горэлектротранса" уже 7 лет. В рамках проекта "Волшебный трамвай" в последнюю декаду декабря и в начале января в Петербурге работают украшенные по-новогоднему трамваи.
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общество, кирилл поляков, санкт-петербург, новый год, россия, дед мороз, новости - туризм
Общество, Кирилл Поляков, Санкт-Петербург, Новый год, Россия, Дед Мороз, Новости - Туризм
18:18 22.12.2022 (обновлено: 18:41 22.12.2022)
 
В Санкт-Петербурге запустили новогодние трамваи

В Санкт-Петербурге в рамках проекта "Волшебный трамвай" запустили украшенные вагоны

© Фото : Кирилл Поляков/TelegramЗапуск новогодних трамваев в Санкт-Петербурге
Запуск новогодних трамваев в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : Кирилл Поляков/Telegram
Запуск новогодних трамваев в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Украшенные по-новогоднему трамваи в рамках проекта "Волшебный трамвай" запустили в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.
"Праздник встает на рельсы! В последнюю декаду декабря мы традиционно запускаем украшенные по-новогоднему трамвайные вагоны, которые будут до конца январских праздников дарить радость пассажирам и гостям Санкт-Петербурга", - написал он в своем Telegram-канале.
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Поляков дал старт ежегодному проекту "Волшебный трамвай" в четверг на площадке старейшего в городе Василеостровского трамвайного парка.
"Жители уже давно прозвали трамвай "волшебным". И это неудивительно для самого народного и любимого петербуржцами вида транспорта. В этом году география проекта расширилась – впервые в праздничной эстафете примет участие троллейбус с увеличенным автономным ходом", - отметил вице-губернатор.
В частности, праздничный облик получили вагоны из трамвайных парков №№ 1, 3, 5 и троллейбус с увеличенным автономным ходом из Троллейбусного парка № 1.
Праздничный электротранспорт будет курсировать по маршрутам в Московском, Петроградском, Василеостровском, Центральном, Выборгском, Красносельском и Кировском районах города.
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Также с 26 по 30 декабря за рулем одного из автобусов, курсирующих по центру Петербурга, можно будет увидеть Деда Мороза. "Пассажиравтотранс" проведет традиционную акцию "Везет в Новый год". "Форму" зимнего волшебника вновь примерит водитель популярного маршрута №24, соединяющего несколько районов города.
Традиции украшения иллюминацией трамваев "Горэлектротранса" уже 7 лет. В рамках проекта "Волшебный трамвай" в последнюю декаду декабря и в начале января в Петербурге работают украшенные по-новогоднему трамваи.
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