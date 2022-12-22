https://ria.ru/20221222/tramvay-1840640865.html

В Санкт-Петербурге запустили новогодние трамваи

В Санкт-Петербурге запустили новогодние трамваи - РИА Новости, 22.12.2022

В Санкт-Петербурге запустили новогодние трамваи

Украшенные по-новогоднему трамваи в рамках проекта "Волшебный трамвай" запустили в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:18

2022-12-22T18:18

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Украшенные по-новогоднему трамваи в рамках проекта "Волшебный трамвай" запустили в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. "Праздник встает на рельсы! В последнюю декаду декабря мы традиционно запускаем украшенные по-новогоднему трамвайные вагоны, которые будут до конца январских праздников дарить радость пассажирам и гостям Санкт-Петербурга", - написал он в своем Telegram-канале. Поляков дал старт ежегодному проекту "Волшебный трамвай" в четверг на площадке старейшего в городе Василеостровского трамвайного парка. В частности, праздничный облик получили вагоны из трамвайных парков №№ 1, 3, 5 и троллейбус с увеличенным автономным ходом из Троллейбусного парка № 1. Праздничный электротранспорт будет курсировать по маршрутам в Московском, Петроградском, Василеостровском, Центральном, Выборгском, Красносельском и Кировском районах города. Также с 26 по 30 декабря за рулем одного из автобусов, курсирующих по центру Петербурга, можно будет увидеть Деда Мороза. "Пассажиравтотранс" проведет традиционную акцию "Везет в Новый год". "Форму" зимнего волшебника вновь примерит водитель популярного маршрута №24, соединяющего несколько районов города. Традиции украшения иллюминацией трамваев "Горэлектротранса" уже 7 лет. В рамках проекта "Волшебный трамвай" в последнюю декаду декабря и в начале января в Петербурге работают украшенные по-новогоднему трамваи.

https://ria.ru/20221222/putin-1840566500.html

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общество, кирилл поляков, санкт-петербург, новый год, россия, дед мороз, новости - туризм