https://ria.ru/20221222/torgovlya-1840405600.html

Российско-китайская торговля сохраняет тенденцию к росту, заявил посол КНР

Российско-китайская торговля сохраняет тенденцию к росту, заявил посол КНР - РИА Новости, 22.12.2022

Российско-китайская торговля сохраняет тенденцию к росту, заявил посол КНР

В двусторонней торговле между Россией и Китаем сохраняется мощная тенденция к росту, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T03:16

2022-12-22T03:16

2022-12-22T14:05

экономика

цены на нефть

чжан ханьхуэй

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В двусторонней торговле между Россией и Китаем сохраняется мощная тенденция к росту, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Благодаря совместным усилиям обеих сторон, в двусторонней торговле сохраняется мощная тенденция к росту, благодаря чему она достигла очередного рекордного уровня", - заявил Чжан Ханьхуэй. Посол отметил, что в 2022 году деловое сотрудничество между Россией и Китаем вышло на новый уровень. В том числе объём китайского экспорта в РФ составил 67,34 миллиарда долларов, увеличившись на 13,4%, а импорт Китая из России составил 105,07 миллиарда долларов, увеличившись на 47,5%, добавил Чжан Ханьхуэй. По его словам, в 2022 году Китай и Россия в своём торгово-экономическом сотрудничестве преодолевали ряд неблагоприятных факторов. В частности, в феврале стороны подписали "Дорожную карту по высококачественному развитию китайско-российской торговли товарами и услугами", которая намечает путь направления по достижению поставленных целей в двусторонней торговле. Чжан Ханьхуэй также отметил, что в уходящем году были открыты автомобильный мост Хэйхэ-Благовещенск и железнодорожный мост Тунцзян–Нижнеленинское, что, по его словам, "улучшило инфраструктурную связанность" России и Китая. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20221220/kitay-1840116341.html

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840365142.html

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экономика, цены на нефть, чжан ханьхуэй, си цзиньпин, китай, россия, пекин