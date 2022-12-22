https://ria.ru/20221222/torgovlya-1840405600.html
Российско-китайская торговля сохраняет тенденцию к росту, заявил посол КНР
Российско-китайская торговля сохраняет тенденцию к росту, заявил посол КНР - РИА Новости, 22.12.2022
Российско-китайская торговля сохраняет тенденцию к росту, заявил посол КНР
В двусторонней торговле между Россией и Китаем сохраняется мощная тенденция к росту, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T03:16
2022-12-22T03:16
2022-12-22T14:05
экономика
цены на нефть
чжан ханьхуэй
си цзиньпин
китай
россия
пекин
россия-китай: главное
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В двусторонней торговле между Россией и Китаем сохраняется мощная тенденция к росту, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Благодаря совместным усилиям обеих сторон, в двусторонней торговле сохраняется мощная тенденция к росту, благодаря чему она достигла очередного рекордного уровня", - заявил Чжан Ханьхуэй. Посол отметил, что в 2022 году деловое сотрудничество между Россией и Китаем вышло на новый уровень. В том числе объём китайского экспорта в РФ составил 67,34 миллиарда долларов, увеличившись на 13,4%, а импорт Китая из России составил 105,07 миллиарда долларов, увеличившись на 47,5%, добавил Чжан Ханьхуэй. По его словам, в 2022 году Китай и Россия в своём торгово-экономическом сотрудничестве преодолевали ряд неблагоприятных факторов. В частности, в феврале стороны подписали "Дорожную карту по высококачественному развитию китайско-российской торговли товарами и услугами", которая намечает путь направления по достижению поставленных целей в двусторонней торговле. Чжан Ханьхуэй также отметил, что в уходящем году были открыты автомобильный мост Хэйхэ-Благовещенск и железнодорожный мост Тунцзян–Нижнеленинское, что, по его словам, "улучшило инфраструктурную связанность" России и Китая. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20221220/kitay-1840116341.html
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экономика, цены на нефть, чжан ханьхуэй, си цзиньпин, китай, россия, пекин
Экономика, Цены на нефть, Чжан Ханьхуэй, Си Цзиньпин, Китай, Россия, Пекин, Россия-Китай: Главное
03:16 22.12.2022 (обновлено: 14:05 22.12.2022)
Российско-китайская торговля сохраняет тенденцию к росту, заявил посол КНР
Посол КНР Чжан Ханьхуэй: российско-китайская торговля сохраняет мощную тенденцию к росту
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В двусторонней торговле между Россией и Китаем сохраняется мощная тенденция к росту, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Благодаря совместным усилиям обеих сторон, в двусторонней торговле сохраняется мощная тенденция к росту, благодаря чему она достигла очередного рекордного уровня", - заявил Чжан Ханьхуэй.
Посол отметил, что в 2022 году деловое сотрудничество между Россией и Китаем вышло на новый уровень.
"За первые 11 месяцев текущего года общий объём китайско-российской торговли достиг 172,41 миллиарда долларов, увеличившись на 32% по сравнению с прошлым годом, что уже превысило прошлогодний годовой показатель в 146,87 миллиарда долларов и, несомненно, достигнет нового рекордного уровня", - сказал он.
В том числе объём китайского экспорта в РФ составил 67,34 миллиарда долларов, увеличившись на 13,4%, а импорт Китая из России составил 105,07 миллиарда долларов, увеличившись на 47,5%, добавил Чжан Ханьхуэй.
По его словам, в 2022 году Китай и Россия в своём торгово-экономическом сотрудничестве преодолевали ряд неблагоприятных факторов. В частности, в феврале стороны подписали "Дорожную карту по высококачественному развитию китайско-российской торговли товарами и услугами", которая намечает путь направления по достижению поставленных целей в двусторонней торговле.
Чжан Ханьхуэй также отметил, что в уходящем году были открыты автомобильный мост Хэйхэ-Благовещенск и железнодорожный мост Тунцзян–Нижнеленинское, что, по его словам, "улучшило инфраструктурную связанность" России и Китая.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине
4 февраля, председатель КНР Си Цзиньпин
обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.