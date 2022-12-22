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В Роскомнадзоре провели анализ событий за последние восемь лет - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/suverenitet-1840595092.html
В Роскомнадзоре провели анализ событий за последние восемь лет
В Роскомнадзоре провели анализ событий за последние восемь лет - РИА Новости, 22.12.2022
В Роскомнадзоре провели анализ событий за последние восемь лет
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что к 2022 году Украина подошла с изолированным от России информпространством, а США вели агрессивную работу по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:41
2022-12-22T16:41
специальная военная операция на украине
вадим субботин
украина
россия
белоруссия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что к 2022 году Украина подошла с изолированным от России информпространством, а США вели агрессивную работу по подрыву суверенитета и безопасности РФ. Он сообщил, что Роскомнадзором проведен анализ событий за последние 8 лет для оценки информационного влияния западных сил. Анализ затрагивал события, произошедшие в Казахстане, Белоруссии, на Украине, а также регулярные волнения в Армении и Киргизии. "К 2022 году Украина подошла в целом с изолированным от России информационным пространством. К этому времени Соединенные Штаты Америки уже на протяжении длительного периода вели целенаправленную агрессивную работу в соседних странах по подрыву суверенитета и безопасности Российской Федерации. Эти враждебные действия сделали специальную военную операцию неизбежной", - сказал Субботин на заседании в СФ. По его словам, примеры "цветных революций" на Украине и попытки переворота в Белоруссии говорят о том, что западные страны имеют серьёзнейший опыт в организации информационных атак через традиционные и новые медиа. И добавил, что было задействовано огромное число как человеческих ресурсов, так и специализированного ПО для этих целей. "Развитие конфликта на востоке Украины силами Запада сопровождалось значительной украинизацией населения на подконтрольной Киеву территории под форсированным медийным влиянием как изнутри страны, так и извне, героизацией нацистских преступников, культивированием ненависти ко всему русскому", - заключил замглавы.
https://ria.ru/20221222/ssha-1840591602.html
https://ria.ru/20221222/ukraina-1840558976.html
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вадим субботин, украина, россия, белоруссия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Специальная военная операция на Украине, Вадим Субботин, Украина, Россия, Белоруссия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
16:41 22.12.2022
 
В Роскомнадзоре провели анализ событий за последние восемь лет

Субботин: США вели агрессивную работу по подрыву суверенитета и безопасности России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что к 2022 году Украина подошла с изолированным от России информпространством, а США вели агрессивную работу по подрыву суверенитета и безопасности РФ.
Он сообщил, что Роскомнадзором проведен анализ событий за последние 8 лет для оценки информационного влияния западных сил. Анализ затрагивал события, произошедшие в Казахстане, Белоруссии, на Украине, а также регулярные волнения в Армении и Киргизии.
Член Совета Федерации Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Сенатор назвал США основным источником опасности для России и мира
"К 2022 году Украина подошла в целом с изолированным от России информационным пространством. К этому времени Соединенные Штаты Америки уже на протяжении длительного периода вели целенаправленную агрессивную работу в соседних странах по подрыву суверенитета и безопасности Российской Федерации. Эти враждебные действия сделали специальную военную операцию неизбежной", - сказал Субботин на заседании в СФ.
По его словам, примеры "цветных революций" на Украине и попытки переворота в Белоруссии говорят о том, что западные страны имеют серьёзнейший опыт в организации информационных атак через традиционные и новые медиа. И добавил, что было задействовано огромное число как человеческих ресурсов, так и специализированного ПО для этих целей.
"Развитие конфликта на востоке Украины силами Запада сопровождалось значительной украинизацией населения на подконтрольной Киеву территории под форсированным медийным влиянием как изнутри страны, так и извне, героизацией нацистских преступников, культивированием ненависти ко всему русскому", - заключил замглавы.
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Специальная военная операция на УкраинеВадим СубботинУкраинаРоссияБелоруссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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