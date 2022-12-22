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Сенатор назвал США основным источником опасности для России и мира

Сенатор назвал США основным источником опасности для России и мира - РИА Новости, 22.12.2022

Сенатор назвал США основным источником опасности для России и мира

Основным источником реальной опасности не только для РФ, но и мира в целом в 21 веке по-прежнему остаются США, заявил глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:29

2022-12-22T16:29

2022-12-22T16:29

безопасность

андрей климов

россия

сша

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Основным источником реальной опасности не только для РФ, но и мира в целом в 21 веке по-прежнему остаются США, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "О том, какой настрой у нынешних противников России, говорит и такой факт. При рассмотрении кандидатуры нового посла Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси ей было прямо указано председателем сенаторского комитета конгресса США по международным отношениям Бобом Мендесом, что в России госпоже послу следует взаимодействовать с активистами российской оппозиции, которые борются за другой путь развития", - сказал сенатор в ходе заседания комиссии. По его словам, путь этот для Вашингтона лишь один – отказ нашей страны от своих суверенных прав, национальных интересов и фактическая ликвидация государства российского в качестве единой, неделимой и самостоятельной державы. "Сказанное в очередной раз подтверждает вывод комиссии о том, что именно Соединенные Штаты Америки были и остаются в 21 веке основным источником реальной опасности, причем не только для России, но и для мира в целом", - сказал парламентарий.

https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, андрей климов, россия, сша, совет федерации рф