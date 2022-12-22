Сенатор назвал США основным источником опасности для России и мира
Сенатор Климов считает, что США остаются основным источником опасности для России и мира
Член Совета Федерации Андрей Климов . Архивное фото
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Основным источником реальной опасности не только для РФ, но и мира в целом в 21 веке по-прежнему остаются США, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"О том, какой настрой у нынешних противников России, говорит и такой факт. При рассмотрении кандидатуры нового посла Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси ей было прямо указано председателем сенаторского комитета конгресса США по международным отношениям Бобом Мендесом, что в России госпоже послу следует взаимодействовать с активистами российской оппозиции, которые борются за другой путь развития", - сказал сенатор в ходе заседания комиссии.
По его словам, путь этот для Вашингтона лишь один – отказ нашей страны от своих суверенных прав, национальных интересов и фактическая ликвидация государства российского в качестве единой, неделимой и самостоятельной державы.
"Сказанное в очередной раз подтверждает вывод комиссии о том, что именно Соединенные Штаты Америки были и остаются в 21 веке основным источником реальной опасности, причем не только для России, но и для мира в целом", - сказал парламентарий.
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