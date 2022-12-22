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Hill: США могут поступить с Украиной так же, как с Афганистаном

Hill: США могут поступить с Украиной так же, как с Афганистаном - РИА Новости, 22.12.2022

Hill: США могут поступить с Украиной так же, как с Афганистаном

США в отношении Украины могут начать действовать в своих интересах, как это было при выводе войск из Афганистана, сообщает Hill. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T02:37

2022-12-22T02:37

2022-12-22T11:32

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. США в отношении Украины могут начать действовать в своих интересах, как это было при выводе войск из Афганистана, сообщает Hill.Он также добавил, что некоторые представители Пентагона описывают украинский конфликт как битву "большой России против маленькой России".Говоря о поддержке Украины со стороны Белого дома и стран НАТО, журналист отметил, что она заключается в предоставлении Украине военной и прочей помощи, достаточной для обороны и выживания. Однако пакеты помощи устроены таким образом, чтобы избежать "выдворения России со всех или большей части контролируемых ей территорий в Крыму и Донбассе и провокации эскалации со стороны Москвы".Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840402072.html

https://ria.ru/20221222/bayden-1840400091.html

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харлан ульман, владимир путин, россия, сша, министерство обороны сша, нато, украина, в мире