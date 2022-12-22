02:37 22.12.2022 (обновлено: 11:32 22.12.2022)
Hill: США могут поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
Hill: власти США могут провести на Украине политику, схожую с выводом войск из Афганистана
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США, Вашингтон
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США, Вашингтон. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. США в отношении Украины могут начать действовать в своих интересах, как это было при выводе войск из Афганистана, сообщает Hill.
"На каком-то этапе США будут действовать в своих интересах, возможно, как поступила администрация Трампа на переговорах о выводе войск из Афганистана с талибами, а не с афганским правительством", — написал обозреватель издания Харлан Ульман.
"Это означает, что Украина навряд ли сможет одержать верх над сильной Россией в случае длительного конфликта", — прокомментировал Ульман.
Говоря о поддержке Украины со стороны Белого дома и стран НАТО, журналист отметил, что она заключается в предоставлении Украине военной и прочей помощи, достаточной для обороны и выживания. Однако пакеты помощи устроены таким образом, чтобы избежать "выдворения России со всех или большей части контролируемых ей территорий в Крыму и Донбассе и провокации эскалации со стороны Москвы".
"И хотя США и НАТО твердо договорились о поддержке Украины, сохранится ли эта сплоченность, если война будет продолжаться в течение длительного периода?" — задался вопросом Ульман.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.