https://ria.ru/20221222/slukh-1840640708.html

Петербургские врачи вернули слух трехлетней девочке из Мариуполя

Петербургские врачи вернули слух трехлетней девочке из Мариуполя - РИА Новости, 22.12.2022

Петербургские врачи вернули слух трехлетней девочке из Мариуполя

Петербургские врачи вернули трехлетней девочке из Мариуполя слух, сообщил аппарат вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:17

2022-12-22T18:17

2022-12-22T18:17

общество

мариуполь

санкт-петербург

россия

минздравсоцразвития

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Петербургские врачи вернули трехлетней девочке из Мариуполя слух, сообщил аппарат вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева. Ребенку предстоит пройти восстановление, впереди у нее слухоречевая реабилитация, занятия с сурдологом, сурдопедагогом. Вице-губернатор навестил девочку в больнице и в преддверии Нового года и Рождества подарил ей подарки. "Санкт-Петербург и Мариуполь города-побратимы. Наша задача - оказывать всю необходимую социальную и медицинскую помощь мариупольцам. Проведение высокотехнологичных операций возможно только в крупных федеральных центрах. Наши специалисты встретили Ангелину с родителями в Санкт-Петербурге, девочка оперативно была госпитализирована для проведения операции", - отметил Эргашев, слова которого приводятся в сообщении. ФГБУ СПб НИИ ЛОР Минздравсоцразвития России – ведущий российский центр, специализирующийся на кохлеарной имплантации, совместно с создателями проекта "Смешарики" разработал первую в России программу комплексного развития детей с нарушенным слухом "Я слышу мир!". Программа объединяет усилия врачей, сурдопедагогов, детей и их родителей и вводит ребенка с нарушениями слуха в мир слышащих людей.

https://na.ria.ru/20221222/obuchenie-1840223124.html

мариуполь

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, мариуполь, санкт-петербург, россия, минздравсоцразвития