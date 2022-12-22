Петербургские врачи вернули слух трехлетней девочке из Мариуполя
Врачи НИИ ЛОР установили трехлетней девочке из Мариуполя кохлеарный имплант и вернули слух
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Петербургские врачи вернули трехлетней девочке из Мариуполя слух, сообщил аппарат вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева.
"В НИИ ЛОР трехлетней Ангелине провели дорогостоящую операцию по установке кохлеарного импланта. До этого момента у девочки был диагноз – глухота. Родители признаются, что уже почти потеряли надежду, в родном городе Мариуполе им не смогли помочь. И вдруг свершилось новогоднее чудо – в Санкт-Петербурге их дочери вернули слух", - говорится в сообщении.
Ребенку предстоит пройти восстановление, впереди у нее слухоречевая реабилитация, занятия с сурдологом, сурдопедагогом.
Вице-губернатор навестил девочку в больнице и в преддверии Нового года и Рождества подарил ей подарки.
"Санкт-Петербург и Мариуполь города-побратимы. Наша задача - оказывать всю необходимую социальную и медицинскую помощь мариупольцам. Проведение высокотехнологичных операций возможно только в крупных федеральных центрах. Наши специалисты встретили Ангелину с родителями в Санкт-Петербурге, девочка оперативно была госпитализирована для проведения операции", - отметил Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.
ФГБУ СПб НИИ ЛОР Минздравсоцразвития России – ведущий российский центр, специализирующийся на кохлеарной имплантации, совместно с создателями проекта "Смешарики" разработал первую в России программу комплексного развития детей с нарушенным слухом "Я слышу мир!". Программа объединяет усилия врачей, сурдопедагогов, детей и их родителей и вводит ребенка с нарушениями слуха в мир слышащих людей.