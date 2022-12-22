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Петербургские врачи вернули слух трехлетней девочке из Мариуполя - РИА Новости, 22.12.2022
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Петербургские врачи вернули слух трехлетней девочке из Мариуполя
Петербургские врачи вернули слух трехлетней девочке из Мариуполя - РИА Новости, 22.12.2022
Петербургские врачи вернули слух трехлетней девочке из Мариуполя
Петербургские врачи вернули трехлетней девочке из Мариуполя слух, сообщил аппарат вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:17
2022-12-22T18:17
общество
мариуполь
санкт-петербург
россия
минздравсоцразвития
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Петербургские врачи вернули трехлетней девочке из Мариуполя слух, сообщил аппарат вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева. Ребенку предстоит пройти восстановление, впереди у нее слухоречевая реабилитация, занятия с сурдологом, сурдопедагогом. Вице-губернатор навестил девочку в больнице и в преддверии Нового года и Рождества подарил ей подарки. "Санкт-Петербург и Мариуполь города-побратимы. Наша задача - оказывать всю необходимую социальную и медицинскую помощь мариупольцам. Проведение высокотехнологичных операций возможно только в крупных федеральных центрах. Наши специалисты встретили Ангелину с родителями в Санкт-Петербурге, девочка оперативно была госпитализирована для проведения операции", - отметил Эргашев, слова которого приводятся в сообщении. ФГБУ СПб НИИ ЛОР Минздравсоцразвития России – ведущий российский центр, специализирующийся на кохлеарной имплантации, совместно с создателями проекта "Смешарики" разработал первую в России программу комплексного развития детей с нарушенным слухом "Я слышу мир!". Программа объединяет усилия врачей, сурдопедагогов, детей и их родителей и вводит ребенка с нарушениями слуха в мир слышащих людей.
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общество, мариуполь, санкт-петербург, россия, минздравсоцразвития
Общество, Мариуполь, Санкт-Петербург, Россия, Минздравсоцразвития
18:17 22.12.2022
 
Петербургские врачи вернули слух трехлетней девочке из Мариуполя

Врачи НИИ ЛОР установили трехлетней девочке из Мариуполя кохлеарный имплант и вернули слух

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Петербургские врачи вернули трехлетней девочке из Мариуполя слух, сообщил аппарат вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева.
"В НИИ ЛОР трехлетней Ангелине провели дорогостоящую операцию по установке кохлеарного импланта. До этого момента у девочки был диагноз – глухота. Родители признаются, что уже почти потеряли надежду, в родном городе Мариуполе им не смогли помочь. И вдруг свершилось новогоднее чудо – в Санкт-Петербурге их дочери вернули слух", - говорится в сообщении.
Ребенку предстоит пройти восстановление, впереди у нее слухоречевая реабилитация, занятия с сурдологом, сурдопедагогом.
Вице-губернатор навестил девочку в больнице и в преддверии Нового года и Рождества подарил ей подарки.
"Санкт-Петербург и Мариуполь города-побратимы. Наша задача - оказывать всю необходимую социальную и медицинскую помощь мариупольцам. Проведение высокотехнологичных операций возможно только в крупных федеральных центрах. Наши специалисты встретили Ангелину с родителями в Санкт-Петербурге, девочка оперативно была госпитализирована для проведения операции", - отметил Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.
ФГБУ СПб НИИ ЛОР Минздравсоцразвития России – ведущий российский центр, специализирующийся на кохлеарной имплантации, совместно с создателями проекта "Смешарики" разработал первую в России программу комплексного развития детей с нарушенным слухом "Я слышу мир!". Программа объединяет усилия врачей, сурдопедагогов, детей и их родителей и вводит ребенка с нарушениями слуха в мир слышащих людей.
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