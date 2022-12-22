https://ria.ru/20221222/shoygu-1840541994.html

Шойгу пообщался с военнослужащими на передовой

Шойгу пообщался с военнослужащими на передовой - РИА Новости, 22.12.2022

Шойгу пообщался с военнослужащими на передовой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспекции в зоне спецоперации на передовой пообщался с военнослужащими, поблагодарил личный состав за образцовое... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:33

2022-12-22T14:33

2022-12-22T14:33

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспекции в зоне спецоперации на передовой пообщался с военнослужащими, поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе СВО, сообщили в четверг в МО РФ. "На передовой Сергей Шойгу пообщался с военнослужащими группировки и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции. Поинтересовавшись настроением бойцов, получил четкий ответ, - "Боевое!", - сообщили в Минобороны. По завершении работы на передовой министр поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и призвал их не суетиться. "Мы с министром, мы не суетимся!" - ответили военнослужащие.

https://ria.ru/20221222/shoygu-1840537835.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф