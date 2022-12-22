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Шойгу пообщался с военнослужащими на передовой - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/shoygu-1840541994.html
Шойгу пообщался с военнослужащими на передовой
Шойгу пообщался с военнослужащими на передовой - РИА Новости, 22.12.2022
Шойгу пообщался с военнослужащими на передовой
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспекции в зоне спецоперации на передовой пообщался с военнослужащими, поблагодарил личный состав за образцовое... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:33
2022-12-22T14:33
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспекции в зоне спецоперации на передовой пообщался с военнослужащими, поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе СВО, сообщили в четверг в МО РФ. "На передовой Сергей Шойгу пообщался с военнослужащими группировки и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции. Поинтересовавшись настроением бойцов, получил четкий ответ, - "Боевое!", - сообщили в Минобороны. По завершении работы на передовой министр поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и призвал их не суетиться. "Мы с министром, мы не суетимся!" - ответили военнослужащие.
https://ria.ru/20221222/shoygu-1840537835.html
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безопасность, сергей шойгу, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
14:33 22.12.2022
 
Шойгу пообщался с военнослужащими на передовой

Министр обороны Шойгу пообщался с военнослужащими на передовой в зоне спецоперации

© Минобороны РоссииМинистр обороны РФ Сергей Шойгу в зоне спецоперации. Кадр видео
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в зоне спецоперации. Кадр видео
© Минобороны России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в зоне спецоперации. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспекции в зоне спецоперации на передовой пообщался с военнослужащими, поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе СВО, сообщили в четверг в МО РФ.
"На передовой Сергей Шойгу пообщался с военнослужащими группировки и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции. Поинтересовавшись настроением бойцов, получил четкий ответ, - "Боевое!", - сообщили в Минобороны.
По завершении работы на передовой министр поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и призвал их не суетиться.
"Мы с министром, мы не суетимся!" - ответили военнослужащие.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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