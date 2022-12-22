https://ria.ru/20221222/shoygu-1840530710.html

Шойгу проинспектировал группировки ВС России в зоне спецоперации

Шойгу проинспектировал группировки ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 22.12.2022

Шойгу проинспектировал группировки ВС России в зоне спецоперации

Министр обороны Сергей Шойгу проверил условия размещения военнослужащих в зоне проведения спецоперации, сообщило военное ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:55

2022-12-22T13:55

2022-12-22T14:39

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840535720_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bc9698fdd6ea42fb53141e03c54d79fb.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проверил условия размещения военнослужащих в зоне проведения спецоперации, сообщило военное ведомство в Telegram-канале.Генерал армии заслушал командиров подразделений и обратил особое внимание на обеспечение войск в полевых условиях.Шойгу также проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия размещения личного состава, полевую кухню.Во время проверки одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил министру, как организовано обеспечение в санчасти, оборудованной в полевых условиях, и о запасах медикаментов.По окончании инспекции Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и подчеркнул, что "все нормально".Накануне Владимир Путин на расширенной коллегии министерства обороны отметил, что военных в зоне спецоперации нужно обеспечивать всем необходимым, снабжать их самым современным оборудованием и материалами.Президент подчеркнул, что никаких ограничений по финансированию не существует, страна дает все, что просит армия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221221/armiya-1840338845.html

https://ria.ru/20221221/boegotovnost-1840338468.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу проверил состояние казарм и медпункта солдат ВС РФ в зоне СВО Шойгу проверил состояние казарм и медпункта солдат ВС РФ в зоне СВО 2022-12-22T13:55 true PT2M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу