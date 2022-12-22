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Шойгу проинспектировал группировки ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/shoygu-1840530710.html
Шойгу проинспектировал группировки ВС России в зоне спецоперации
Шойгу проинспектировал группировки ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 22.12.2022
Шойгу проинспектировал группировки ВС России в зоне спецоперации
Министр обороны Сергей Шойгу проверил условия размещения военнослужащих в зоне проведения спецоперации, сообщило военное ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:55
2022-12-22T14:39
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проверил условия размещения военнослужащих в зоне проведения спецоперации, сообщило военное ведомство в Telegram-канале.Генерал армии заслушал командиров подразделений и обратил особое внимание на обеспечение войск в полевых условиях.Шойгу также проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия размещения личного состава, полевую кухню.Во время проверки одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил министру, как организовано обеспечение в санчасти, оборудованной в полевых условиях, и о запасах медикаментов.По окончании инспекции Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и подчеркнул, что "все нормально".Накануне Владимир Путин на расширенной коллегии министерства обороны отметил, что военных в зоне спецоперации нужно обеспечивать всем необходимым, снабжать их самым современным оборудованием и материалами.Президент подчеркнул, что никаких ограничений по финансированию не существует, страна дает все, что просит армия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221221/armiya-1840338845.html
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Шойгу проверил состояние казарм и медпункта солдат ВС РФ в зоне СВО
Шойгу проверил состояние казарм и медпункта солдат ВС РФ в зоне СВО
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу
13:55 22.12.2022 (обновлено: 14:39 22.12.2022)
 
Шойгу проинспектировал группировки ВС России в зоне спецоперации

Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС России в зоне спецоперации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проверил условия размещения военнослужащих в зоне проведения спецоперации, сообщило военное ведомство в Telegram-канале.
Генерал армии заслушал командиров подразделений и обратил особое внимание на обеспечение войск в полевых условиях.
Шойгу также проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия размещения личного состава, полевую кухню.

"На передовой Сергей Шойгу пообщался с военнослужащими группировки и поблагодарил их за образцовое выполнение задач специальной военной операции. Поинтересовавшись настроением бойцов, глава военного ведомства получил четкий ответ: "Боевое!" — говорится в пресс-релизе.

Во время проверки одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил министру, как организовано обеспечение в санчасти, оборудованной в полевых условиях, и о запасах медикаментов.
По окончании инспекции Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и подчеркнул, что "все нормально".
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Накануне Владимир Путин на расширенной коллегии министерства обороны отметил, что военных в зоне спецоперации нужно обеспечивать всем необходимым, снабжать их самым современным оборудованием и материалами.
Президент подчеркнул, что никаких ограничений по финансированию не существует, страна дает все, что просит армия.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Шойгу
 
 
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