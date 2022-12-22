https://ria.ru/20221222/rossiya-1840589426.html
Сенатор призвал Россию давать отпор деятельности недругов
Сенатор призвал Россию давать отпор деятельности недругов - РИА Новости, 22.12.2022
Сенатор призвал Россию давать отпор деятельности недругов
России нужно давать отпор попыткам недругов вмешиваться в ее дела, в том числе и в законодательном поле, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:22
2022-12-22T16:22
2022-12-22T16:22
безопасность
россия
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. России нужно давать отпор попыткам недругов вмешиваться в ее дела, в том числе и в законодательном поле, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Нам следует продолжить работу по выявлению любых форм и методов деструктивной деятельности недругов в отношении суверенной России и давать им соответствующий отпор, включая меры законодательного реагирования", - сказал политик на заседании комиссии. Он отметил, что проводимая Россией специальная военная операция, призванная обеспечить должную безопасность России и защитить ее законные национальные интересы, "вызвала буквально звериную ярость в недружественных государствах". "Несмотря на то, что задуманный ими антироссийский блицкриг провалился, антироссийские центры под руководством США продолжают свою тлетворную деятельность. На этом фоне очевидна и радикализация попыток иностранного вмешательства в суверенные дела Российской Федерации", - подчеркнул Климов. Он также считает, что паническая реакция антироссийских сил на новые законы РФ против вмешательства извне есть подтверждение их актуальности, важности и потенциальной эффективности.
https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, совет федерации рф, андрей климов
Безопасность, Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Климов
Сенатор призвал Россию давать отпор деятельности недругов
Сенатор Климов заявил, что России нужно давать отпор попыткам недругов вмешаться в ее дела
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. России нужно давать отпор попыткам недругов вмешиваться в ее дела, в том числе и в законодательном поле, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Нам следует продолжить работу по выявлению любых форм и методов деструктивной деятельности недругов в отношении суверенной России и давать им соответствующий отпор, включая меры законодательного реагирования", - сказал политик на заседании комиссии. Он отметил, что проводимая Россией специальная военная операция, призванная обеспечить должную безопасность России и защитить ее законные национальные интересы, "вызвала буквально звериную ярость в недружественных государствах".
"Несмотря на то, что задуманный ими антироссийский блицкриг провалился, антироссийские центры под руководством США
продолжают свою тлетворную деятельность. На этом фоне очевидна и радикализация попыток иностранного вмешательства в суверенные дела Российской Федерации", - подчеркнул Климов.
Он также считает, что паническая реакция антироссийских сил на новые законы РФ против вмешательства извне есть подтверждение их актуальности, важности и потенциальной эффективности.