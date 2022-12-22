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Сенатор призвал Россию давать отпор деятельности недругов - РИА Новости, 22.12.2022
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Сенатор призвал Россию давать отпор деятельности недругов
Сенатор призвал Россию давать отпор деятельности недругов - РИА Новости, 22.12.2022
Сенатор призвал Россию давать отпор деятельности недругов
России нужно давать отпор попыткам недругов вмешиваться в ее дела, в том числе и в законодательном поле, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:22
2022-12-22T16:22
безопасность
россия
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. России нужно давать отпор попыткам недругов вмешиваться в ее дела, в том числе и в законодательном поле, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Нам следует продолжить работу по выявлению любых форм и методов деструктивной деятельности недругов в отношении суверенной России и давать им соответствующий отпор, включая меры законодательного реагирования", - сказал политик на заседании комиссии. Он отметил, что проводимая Россией специальная военная операция, призванная обеспечить должную безопасность России и защитить ее законные национальные интересы, "вызвала буквально звериную ярость в недружественных государствах". "Несмотря на то, что задуманный ими антироссийский блицкриг провалился, антироссийские центры под руководством США продолжают свою тлетворную деятельность. На этом фоне очевидна и радикализация попыток иностранного вмешательства в суверенные дела Российской Федерации", - подчеркнул Климов. Он также считает, что паническая реакция антироссийских сил на новые законы РФ против вмешательства извне есть подтверждение их актуальности, важности и потенциальной эффективности.
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безопасность, россия, совет федерации рф, андрей климов
Безопасность, Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Климов
16:22 22.12.2022
 
Сенатор призвал Россию давать отпор деятельности недругов

Сенатор Климов заявил, что России нужно давать отпор попыткам недругов вмешаться в ее дела

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЧлен Совета Федерации Андрей Климов
Член Совета Федерации Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Совета Федерации Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. России нужно давать отпор попыткам недругов вмешиваться в ее дела, в том числе и в законодательном поле, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Нам следует продолжить работу по выявлению любых форм и методов деструктивной деятельности недругов в отношении суверенной России и давать им соответствующий отпор, включая меры законодательного реагирования", - сказал политик на заседании комиссии. Он отметил, что проводимая Россией специальная военная операция, призванная обеспечить должную безопасность России и защитить ее законные национальные интересы, "вызвала буквально звериную ярость в недружественных государствах".
"Несмотря на то, что задуманный ими антироссийский блицкриг провалился, антироссийские центры под руководством США продолжают свою тлетворную деятельность. На этом фоне очевидна и радикализация попыток иностранного вмешательства в суверенные дела Российской Федерации", - подчеркнул Климов.
Он также считает, что паническая реакция антироссийских сил на новые законы РФ против вмешательства извне есть подтверждение их актуальности, важности и потенциальной эффективности.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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