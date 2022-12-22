https://ria.ru/20221222/rkn-1840592447.html

Роскомнадзор зафиксировал снижение количества недостоверной информации

Роскомнадзор зафиксировал снижение количества недостоверной информации - РИА Новости, 22.12.2022

Роскомнадзор зафиксировал снижение количества недостоверной информации

Роскомнадзор фиксирует снижение количества выявляемой недостоверной информации в российском интернете, скорее всего, по большей части это связано с ограничением РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:33

2022-12-22T16:33

2022-12-22T16:33

технологии

вадим субботин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует снижение количества выявляемой недостоверной информации в российском интернете, скорее всего, по большей части это связано с ограничением доступа со стороны Роскомнадзора к основным крупным площадкам-распространителям антироссийской повестки, заявил замглавы РКН Вадим Субботин. Он сообщил, что Роскомнадзором проведен анализ событий за последние 8 лет для оценки информационного влияния западных сил. Анализ затрагивал события, произошедшие в Казахстане, Белоруссии, на Украине, а также регулярные волнения в Армении и Киргизии. "За весь период, с начала проведения специальной военной операции, выявлено и заблокировано более 157 тысяч фейковых материалов, а также призывов к антивоенным митингам. Сейчас наблюдается снижение количества выявляемой недостоверной информации в российском сегменте сети "интернет", - сказал Субботин на заседании в СФ. Он добавил, что скорее всего по большей части это связано с ограничением доступа со стороны Роскомнадзора к основным крупным площадкам-распространителям антироссийской повестки. На постоянной основе заблокированы прозападные деструктивные сайты, которые пытались продолжить свою противоправную деятельность в русскоязычном информационном пространстве, заявляет замглавы. "Различные антироссийские ресурсы и проекты, деятельность которых финансируется зарубежными координационными медиацентрами, всячески пытаются восстановить свое влияние на русскоязычную аудиторию. Однако имеющиеся на текущий момент законодательные и организационно-технические механизмы позволяют эффективно этому противодействовать", - отметил он. Субботин рассказал, что на снижение количества фейков в российском интернет-пространстве повлияла не только блокировка основных ресурсов, но и их низкая эффективность ввиду тотальной поддержки российскими гражданами мер принятых президентом для защиты страны.

https://ria.ru/20221222/rkn-1840591900.html

https://ria.ru/20221219/genprokuratura-1839628566.html

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технологии, вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия