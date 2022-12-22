https://ria.ru/20221222/rkn-1840592447.html
Роскомнадзор зафиксировал снижение количества недостоверной информации
Роскомнадзор зафиксировал снижение количества недостоверной информации - РИА Новости, 22.12.2022
Роскомнадзор зафиксировал снижение количества недостоверной информации
Роскомнадзор фиксирует снижение количества выявляемой недостоверной информации в российском интернете, скорее всего, по большей части это связано с ограничением РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:33
2022-12-22T16:33
2022-12-22T16:33
технологии
вадим субботин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует снижение количества выявляемой недостоверной информации в российском интернете, скорее всего, по большей части это связано с ограничением доступа со стороны Роскомнадзора к основным крупным площадкам-распространителям антироссийской повестки, заявил замглавы РКН Вадим Субботин. Он сообщил, что Роскомнадзором проведен анализ событий за последние 8 лет для оценки информационного влияния западных сил. Анализ затрагивал события, произошедшие в Казахстане, Белоруссии, на Украине, а также регулярные волнения в Армении и Киргизии. "За весь период, с начала проведения специальной военной операции, выявлено и заблокировано более 157 тысяч фейковых материалов, а также призывов к антивоенным митингам. Сейчас наблюдается снижение количества выявляемой недостоверной информации в российском сегменте сети "интернет", - сказал Субботин на заседании в СФ. Он добавил, что скорее всего по большей части это связано с ограничением доступа со стороны Роскомнадзора к основным крупным площадкам-распространителям антироссийской повестки. На постоянной основе заблокированы прозападные деструктивные сайты, которые пытались продолжить свою противоправную деятельность в русскоязычном информационном пространстве, заявляет замглавы. "Различные антироссийские ресурсы и проекты, деятельность которых финансируется зарубежными координационными медиацентрами, всячески пытаются восстановить свое влияние на русскоязычную аудиторию. Однако имеющиеся на текущий момент законодательные и организационно-технические механизмы позволяют эффективно этому противодействовать", - отметил он. Субботин рассказал, что на снижение количества фейков в российском интернет-пространстве повлияла не только блокировка основных ресурсов, но и их низкая эффективность ввиду тотальной поддержки российскими гражданами мер принятых президентом для защиты страны.
https://ria.ru/20221222/rkn-1840591900.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Технологии, Вадим Субботин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Роскомнадзор зафиксировал снижение количества недостоверной информации
Роскомнадзор зафиксировал снижение количества недостоверной информации в интернете
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует снижение количества выявляемой недостоверной информации в российском интернете, скорее всего, по большей части это связано с ограничением доступа со стороны Роскомнадзора к основным крупным площадкам-распространителям антироссийской повестки, заявил замглавы РКН Вадим Субботин.
Он сообщил, что Роскомнадзором проведен анализ событий за последние 8 лет для оценки информационного влияния западных сил. Анализ затрагивал события, произошедшие в Казахстане
, Белоруссии
, на Украине
, а также регулярные волнения в Армении
и Киргизии
.
"За весь период, с начала проведения специальной военной операции, выявлено и заблокировано более 157 тысяч фейковых материалов, а также призывов к антивоенным митингам. Сейчас наблюдается снижение количества выявляемой недостоверной информации в российском сегменте сети "интернет", - сказал Субботин на заседании в СФ.
Он добавил, что скорее всего по большей части это связано с ограничением доступа со стороны Роскомнадзора к основным крупным площадкам-распространителям антироссийской повестки. На постоянной основе заблокированы прозападные деструктивные сайты, которые пытались продолжить свою противоправную деятельность в русскоязычном информационном пространстве, заявляет замглавы.
"Различные антироссийские ресурсы и проекты, деятельность которых финансируется зарубежными координационными медиацентрами, всячески пытаются восстановить свое влияние на русскоязычную аудиторию. Однако имеющиеся на текущий момент законодательные и организационно-технические механизмы позволяют эффективно этому противодействовать", - отметил он.
Субботин рассказал, что на снижение количества фейков в российском интернет-пространстве повлияла не только блокировка основных ресурсов, но и их низкая эффективность ввиду тотальной поддержки российскими гражданами мер принятых президентом для защиты страны.