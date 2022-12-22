https://ria.ru/20221222/rkn-1840591900.html

РКН в первые дни спецоперации наблюдал рост призывов к незаконным акциям

РКН в первые дни спецоперации наблюдал рост призывов к незаконным акциям - РИА Новости, 22.12.2022

РКН в первые дни спецоперации наблюдал рост призывов к незаконным акциям

Роскомнадзор (РКН) в первые дни специальной военной операции (СВО) наблюдал резкий рост распространения призывов к незаконным акциям и различных вбросов из... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:30

2022-12-22T16:30

2022-12-22T16:36

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) в первые дни специальной военной операции (СВО) наблюдал резкий рост распространения призывов к незаконным акциям и различных вбросов из стран Запада, количество таких материалов выросло с 30 до 5 тысяч в сутки, заявил замглавы РКН Вадим Субботин.В первые дни СВО ведомство фиксировало резкий рост числа призывов к незаконным акциям и различных вбросов, число таких материалов выросло до 5 тысяч в сутки. Субботин сообщил, что Роскомнадзором проведен анализ событий за последние восемь лет для оценки информационного влияния западных сил. Анализ затрагивал события, произошедшие в Казахстане, Белоруссии, на Украине, а также регулярные волнения в Армении и Киргизии."В первые дни СВО мы наблюдали резкий рост распространения призывов к антивоенным митингам и различных вбросов в подконтрольных США социальных сетях и посредством ресурсов иностранных некоммерческих организаций. В среднем по российскому сегменту сети интернет детектируемые нами цифры возросли с 30 материалов до 5 тысяч материалов в сутки", - сказал Субботин на заседании в СФ.Он подчеркнул, что самое важное - это целенаправленное задействование технологических возможностей предоставления таргетированного контента признанных на сегодняшний день экстремистскими американских социальных сетей. Замглавы добавил, что стала очевидной заранее осуществленная подготовка белорусского или украинского сценария на территории России – многочисленные сетки ботов, вкидывающие одновременно заготовленные фейки, массовые DDos-атаки на российскую инфраструктуру."Попытки действовать на территории Российской Федерации по "белорусскому сценарию" в начале СВО потерпели неудачу к середине марта текущего года. Однако мы замечаем попытки работы "вдолгую": сбор сведений об органах правопорядка, нарушения безопасности IT-инфраструктур, участившиеся кражи персональных данных российских граждан", - заключил Субботин.

https://ria.ru/20221222/rkn-1840592447.html

https://ria.ru/20221219/genprokuratura-1839628566.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество