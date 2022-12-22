https://ria.ru/20221222/putin-1840601502.html

"Победа на условиях России": зарубежные СМИ разглядели намек в речи Путина

"Победа на условиях России": зарубежные СМИ разглядели намек в речи Путина - РИА Новости, 22.12.2022

"Победа на условиях России": зарубежные СМИ разглядели намек в речи Путина

Иностранные СМИ проанализировали речь президента России Владимира Путина во время выступления на заседании коллегии Минобороны, которое прошло накануне. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:52

2022-12-22T16:52

2022-12-22T19:30

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Иностранные СМИ проанализировали речь президента России Владимира Путина во время выступления на заседании коллегии Минобороны, которое прошло накануне. Некоторые журналисты увидели в словах российского лидера сигнал о несокрушимости Москвы, другие — намек на открытость к переговорам по украинскому конфликту.Днем ранее Путин рассказал, что вся информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе спецоперации хорошо известна. Он также отметил, что вооружение стран — членов альянса необходимо изучить и использовать полученные данные.Завершить конфликт на своих условияхThe New York Times назвала выступление президента России эффектным и написала об особой важности украинского кризиса для Москвы.Схожую мысль озвучила и обозреватель британского издания Sky News Дайана Магнай. По ее мнению, слова Путина о модернизации ВС и об отсутствии ограничений на финансирование армии говорят о том, что "Россия не намерена сдаваться".Путин сказал правдуВ Кремле готовы к переговорному процессу, однако Москва видит явное желание западных стран разжечь кризис на Украине, написала турецкая газета Sabah, комментируя слова российского лидера."Путин, который, кажется, открыт для примирения, осознает, что Запад желает максимально затянуть украинский конфликт для достижения своих целей", — написал автор статьи.Неизбежное столкновение и ответные мерыРяд изданий активно обсуждали превентивные меры подготовки, о которых говорили на заседании коллегии Минобороны. Так, телеканал CNN обратил внимание на "будущее вероятное столкновение России и НАТО".Об осведомленности в Кремле о планах США и их партнеров по НАТО указало и издание Politico. Аналитики процитировали слова главы Минобороны о необходимости принять ответные меры на расширение альянса.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221222/putin-1840376221.html

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840443020.html

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840571697.html

https://ria.ru/20221221/tekhnologiya-1840114271.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, нато, в мире