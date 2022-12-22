16:52 22.12.2022 (обновлено: 19:30 22.12.2022)
"Победа на условиях России": зарубежные СМИ разглядели намек в речи Путина
Зарубежные СМИ: Москва готова разрешить украинский кризис только на выгодных ей условиях
© РИА Новости / Михаил Куравлев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Иностранные СМИ проанализировали речь президента России Владимира Путина во время выступления на заседании коллегии Минобороны, которое прошло накануне.
Некоторые журналисты увидели в словах российского лидера сигнал о несокрушимости Москвы, другие — намек на открытость к переговорам по украинскому конфликту.
Днем ранее Путин рассказал, что вся информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе спецоперации хорошо известна. Он также отметил, что вооружение стран — членов альянса необходимо изучить и использовать полученные данные.
Завершить конфликт на своих условиях
The New York Times назвала выступление президента России эффектным и написала об особой важности украинского кризиса для Москвы.
"Кремль по-прежнему полон решимости наконец одержать победу. В то же время российские официальные лица напоминают Западу, что они готовы пойти на сделку, чтобы завершить конфликт на своих условиях", — говорится в материале.
Схожую мысль озвучила и обозреватель британского издания Sky News Дайана Магнай. По ее мнению, слова Путина о модернизации ВС и об отсутствии ограничений на финансирование армии говорят о том, что "Россия не намерена сдаваться".
Путин сказал правду
В Кремле готовы к переговорному процессу, однако Москва видит явное желание западных стран разжечь кризис на Украине, написала турецкая газета Sabah, комментируя слова российского лидера.
"Путин, который, кажется, открыт для примирения, осознает, что Запад желает максимально затянуть украинский конфликт для достижения своих целей", — написал автор статьи.
Неизбежное столкновение и ответные меры
Ряд изданий активно обсуждали превентивные меры подготовки, о которых говорили на заседании коллегии Минобороны. Так, телеканал CNN обратил внимание на "будущее вероятное столкновение России и НАТО".
"Путин и Шойгу изложили ряд инициатив, направленных на подготовку Москвы к тому, что президент называл "неизбежными столкновениями" с противниками России", — отмечается в тексте.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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