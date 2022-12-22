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"Победа на условиях России": зарубежные СМИ разглядели намек в речи Путина - РИА Новости, 22.12.2022
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"Победа на условиях России": зарубежные СМИ разглядели намек в речи Путина
"Победа на условиях России": зарубежные СМИ разглядели намек в речи Путина - РИА Новости, 22.12.2022
"Победа на условиях России": зарубежные СМИ разглядели намек в речи Путина
Иностранные СМИ проанализировали речь президента России Владимира Путина во время выступления на заседании коллегии Минобороны, которое прошло накануне. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:52
2022-12-22T19:30
владимир путин
сергей шойгу
россия
украина
нато
в мире
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Иностранные СМИ проанализировали речь президента России Владимира Путина во время выступления на заседании коллегии Минобороны, которое прошло накануне. Некоторые журналисты увидели в словах российского лидера сигнал о несокрушимости Москвы, другие — намек на открытость к переговорам по украинскому конфликту.Днем ранее Путин рассказал, что вся информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе спецоперации хорошо известна. Он также отметил, что вооружение стран — членов альянса необходимо изучить и использовать полученные данные.Завершить конфликт на своих условияхThe New York Times назвала выступление президента России эффектным и написала об особой важности украинского кризиса для Москвы.Схожую мысль озвучила и обозреватель британского издания Sky News Дайана Магнай. По ее мнению, слова Путина о модернизации ВС и об отсутствии ограничений на финансирование армии говорят о том, что "Россия не намерена сдаваться".Путин сказал правдуВ Кремле готовы к переговорному процессу, однако Москва видит явное желание западных стран разжечь кризис на Украине, написала турецкая газета Sabah, комментируя слова российского лидера."Путин, который, кажется, открыт для примирения, осознает, что Запад желает максимально затянуть украинский конфликт для достижения своих целей", — написал автор статьи.Неизбежное столкновение и ответные мерыРяд изданий активно обсуждали превентивные меры подготовки, о которых говорили на заседании коллегии Минобороны. Так, телеканал CNN обратил внимание на "будущее вероятное столкновение России и НАТО".Об осведомленности в Кремле о планах США и их партнеров по НАТО указало и издание Politico. Аналитики процитировали слова главы Минобороны о необходимости принять ответные меры на расширение альянса.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, нато, в мире
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Украина, НАТО, В мире
16:52 22.12.2022 (обновлено: 19:30 22.12.2022)
 
"Победа на условиях России": зарубежные СМИ разглядели намек в речи Путина

Зарубежные СМИ: Москва готова разрешить украинский кризис только на выгодных ей условиях

© РИА Новости / Михаил Куравлев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Михаил Куравлев
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Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Иностранные СМИ проанализировали речь президента России Владимира Путина во время выступления на заседании коллегии Минобороны, которое прошло накануне.
Некоторые журналисты увидели в словах российского лидера сигнал о несокрушимости Москвы, другие — намек на открытость к переговорам по украинскому конфликту.
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Днем ранее Путин рассказал, что вся информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе спецоперации хорошо известна. Он также отметил, что вооружение стран — членов альянса необходимо изучить и использовать полученные данные.

Завершить конфликт на своих условиях

The New York Times назвала выступление президента России эффектным и написала об особой важности украинского кризиса для Москвы.
"Кремль по-прежнему полон решимости наконец одержать победу. В то же время российские официальные лица напоминают Западу, что они готовы пойти на сделку, чтобы завершить конфликт на своих условиях", — говорится в материале.
Схожую мысль озвучила и обозреватель британского издания Sky News Дайана Магнай. По ее мнению, слова Путина о модернизации ВС и об отсутствии ограничений на финансирование армии говорят о том, что "Россия не намерена сдаваться".
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Путин сказал правду

В Кремле готовы к переговорному процессу, однако Москва видит явное желание западных стран разжечь кризис на Украине, написала турецкая газета Sabah, комментируя слова российского лидера.
"Путин, который, кажется, открыт для примирения, осознает, что Запад желает максимально затянуть украинский конфликт для достижения своих целей", — написал автор статьи.
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Неизбежное столкновение и ответные меры

Ряд изданий активно обсуждали превентивные меры подготовки, о которых говорили на заседании коллегии Минобороны. Так, телеканал CNN обратил внимание на "будущее вероятное столкновение России и НАТО".

"Путин и Шойгу изложили ряд инициатив, направленных на подготовку Москвы к тому, что президент называл "неизбежными столкновениями" с противниками России", — отмечается в тексте.

Об осведомленности в Кремле о планах США и их партнеров по НАТО указало и издание Politico. Аналитики процитировали слова главы Минобороны о необходимости принять ответные меры на расширение альянса.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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