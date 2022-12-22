https://ria.ru/20221222/puteshestviya-1840202407.html
Названы самые популярные у путешественников города мира
Названы самые популярные у путешественников города мира - РИА Новости, 22.12.2022
Названы самые популярные у путешественников города мира
Британская исследовательская компания Euromonitor представила топ-100 самых популярных городов мира, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T06:55
2022-12-22T06:55
2022-12-22T06:55
туризм
туризм
новости - туризм
париж
дубай
амстердам
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Британская исследовательская компания Euromonitor представила топ-100 самых популярных городов мира, сообщает АТОР.Первое место в рейтинге занял Париж, следует из отчета. Серебро взял Дубай, а на третьем месте оказался Амстердам. Также в первую десятку попали Мадрид, Рим, Лондон, Мюнхен, Берлин, Барселона, Нью-Йорк."Методология составления основана на шести основных принципах: экономические и деловые показатели, данные по прибытиям, привлекательность туризма, инфраструктура, безопасность и устойчивое развитие", — отмечают в ассоциации.Из ста вошедших в список городов прямые рейсы из России есть в 15, добавляют в АТОР. Это Дубай, Абу-Даби, Стамбул, Бангкок, Доха, Шарджа, Тель-Авив, Анталья, Дели, Каир, Иерусалим, Пхукет, Паттайя, Хургада и Маскат.
https://ria.ru/20221221/puteshestviya-1840080615.html
париж
дубай
амстердам
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, париж, дубай, амстердам, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Париж, Дубай, Амстердам, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Названы самые популярные у путешественников города мира
В топ-100 популярных городов мира лидерами стали Париж, Дубай и Амстердам