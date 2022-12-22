https://ria.ru/20221222/puteshestviya-1840202407.html

Названы самые популярные у путешественников города мира

Названы самые популярные у путешественников города мира - РИА Новости, 22.12.2022

Названы самые популярные у путешественников города мира

Британская исследовательская компания Euromonitor представила топ-100 самых популярных городов мира, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T06:55

2022-12-22T06:55

2022-12-22T06:55

туризм

туризм

новости - туризм

париж

дубай

амстердам

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Британская исследовательская компания Euromonitor представила топ-100 самых популярных городов мира, сообщает АТОР.Первое место в рейтинге занял Париж, следует из отчета. Серебро взял Дубай, а на третьем месте оказался Амстердам. Также в первую десятку попали Мадрид, Рим, Лондон, Мюнхен, Берлин, Барселона, Нью-Йорк."Методология составления основана на шести основных принципах: экономические и деловые показатели, данные по прибытиям, привлекательность туризма, инфраструктура, безопасность и устойчивое развитие", — отмечают в ассоциации.Из ста вошедших в список городов прямые рейсы из России есть в 15, добавляют в АТОР. Это Дубай, Абу-Даби, Стамбул, Бангкок, Доха, Шарджа, Тель-Авив, Анталья, Дели, Каир, Иерусалим, Пхукет, Паттайя, Хургада и Маскат.

https://ria.ru/20221221/puteshestviya-1840080615.html

париж

дубай

амстердам

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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