https://ria.ru/20221222/prokuror-1840438223.html

Путин внес на согласование в Совфед кандидатуры прокуроров новых регионов

Путин внес на согласование в Совфед кандидатуры прокуроров новых регионов - РИА Новости, 22.12.2022

Путин внес на согласование в Совфед кандидатуры прокуроров новых регионов

Президент РФ Владимир Путин внёс в Совет Федерации на согласование кандидатуры прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T09:48

2022-12-22T09:48

2022-12-22T14:37

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внёс в Совет Федерации на согласование кандидатуры прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила пресс-служба Совфеда."В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации по кандидатурам на должности прокуроров субъектов РФ", - говорится в сообщении.Предложены кандидатуры Глеба Михайлова – на должность прокурора ЛНР, Кирилла Осипчука – прокурора Запорожской области, Андрея Петрова – прокурора Херсонской области и Андрея Спивака – прокурора Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20221214/zakon-1838621343.html

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политика, россия, владимир путин, андрей петров, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, совет федерации рф