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Путин внес на согласование в Совфед кандидатуры прокуроров новых регионов - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин внес на согласование в Совфед кандидатуры прокуроров новых регионов
Путин внес на согласование в Совфед кандидатуры прокуроров новых регионов - РИА Новости, 22.12.2022
Путин внес на согласование в Совфед кандидатуры прокуроров новых регионов
Президент РФ Владимир Путин внёс в Совет Федерации на согласование кандидатуры прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:48
2022-12-22T14:37
политика
россия
владимир путин
андрей петров
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внёс в Совет Федерации на согласование кандидатуры прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила пресс-служба Совфеда."В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации по кандидатурам на должности прокуроров субъектов РФ", - говорится в сообщении.Предложены кандидатуры Глеба Михайлова – на должность прокурора ЛНР, Кирилла Осипчука – прокурора Запорожской области, Андрея Петрова – прокурора Херсонской области и Андрея Спивака – прокурора Донецкой Народной Республики.
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политика, россия, владимир путин, андрей петров, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Петров, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Совет Федерации РФ
09:48 22.12.2022 (обновлено: 14:37 22.12.2022)
 
Путин внес на согласование в Совфед кандидатуры прокуроров новых регионов

Кандидатуры прокуроров новых субъектов внесли на согласование и рассмотрят в четверг

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внёс в Совет Федерации на согласование кандидатуры прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила пресс-служба Совфеда.
"В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации по кандидатурам на должности прокуроров субъектов РФ", - говорится в сообщении.
Предложены кандидатуры Глеба Михайлова – на должность прокурора ЛНР, Кирилла Осипчука – прокурора Запорожской области, Андрея Петрова – прокурора Херсонской области и Андрея Спивака – прокурора Донецкой Народной Республики.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
14 декабря, 15:35
Совфед одобрил закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинАндрей ПетровДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьСовет Федерации РФ
 
 
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