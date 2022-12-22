https://ria.ru/20221222/programma-1840675732.html
В программу школьного образования включат начальную военную подготовку
В программу школьного образования включат начальную военную подготовку - РИА Новости, 22.12.2022
В программу школьного образования включат начальную военную подготовку
Министр просвещения России Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, следует из приказа на портале правовой информации. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:42
2022-12-22T20:42
2022-12-22T23:49
общество
сергей кравцов
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
яна лантратова
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украина
донбасс
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, следует из приказа на портале правовой информации."Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу среднего общего образования", — говорится в документе.В новую программу включили начальную военную подготовку в рамках ОБЖ и блок о специальной военной операции на Украине на уроках истории.Также в министерстве утвердили программы начального и основного общего образования.В этом году Минпросвещения приняло федеральные основные общеобразовательные программы по истории, обществознанию, литературе, ОБЖ, окружающему миру и географии. Школы должны будут перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.В ноябре Сергей Кравцов сообщил, что преступления киевского режима в Донбассе отразят в российских учебниках истории и развитии проекта "Без срока давности", который нацелен на сохранение исторической памяти о злодеяниях нацистов во время Великой Отечественной войны.С предложением включить в школьную программу дисциплину "Начальная военная подготовка" выступили в октябре депутаты Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) и Владимир Павлов (ЕР). Это, по их мнению, поспособствует повышению нравственного и патриотического воспитания детей, а также улучшению их физической подготовки.
https://ria.ru/20221214/oge-1838746271.html
https://ria.ru/20221103/roman-1829109705.html
https://ria.ru/20220901/shkola-1813286070.html
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общество, сергей кравцов, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), яна лантратова, владимир павлов, украина, донбасс, единая россия, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Яна Лантратова, Владимир Павлов, Украина, Донбасс, Единая Россия, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
20:42 22.12.2022 (обновлено: 23:49 22.12.2022)
В программу школьного образования включат начальную военную подготовку
Глава Минпросвещения Кравцов утвердил школьную программу с начальной военной подготовкой