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В России отметили рекордный профицит консолидированных бюджетов регионов

В России отметили рекордный профицит консолидированных бюджетов регионов - РИА Новости, 22.12.2022

В России отметили рекордный профицит консолидированных бюджетов регионов

Консолидированные бюджеты российских регионов продолжают демонстрировать рекордный за последние годы профицит, сообщили РИА Новости в Счетной палате. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T02:02

2022-12-22T02:02

2022-12-22T11:07

экономика

россия

санкт-петербург

кемеровская область

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Консолидированные бюджеты российских регионов продолжают демонстрировать рекордный за последние годы профицит, сообщили РИА Новости в Счетной палате. "По оперативным данным Федерального казначейства, итоги исполнения консолидированных бюджетов регионов по состоянию на 1 декабря 2022 года продолжают фиксировать рекордный за последние годы профицит в объеме 1230,3 миллиарда рублей (с профицитом в общем объеме 1341,3 миллиарда рублей исполнены бюджеты 64 регионов, с дефицитом в общем объеме 111 миллиардов рублей — 22)", — говорится в релизе. Аудиторы отметили, что почти 67% суммарного профицита приходится на Санкт-Петербург (303,3 миллиарда рублей), Москву (250,6 миллиарда рублей), Кемеровскую область (73 миллиарда рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (71,4 миллиарда рублей), Сахалинскую (69,8 миллиарда рублей) и Московскую области (52,2 миллиарда рублей). Кроме того, контрольное ведомство обратило внимание на значительный профицит в регионах со специализацией на добыче нефти: в Красноярском крае — 33,8 миллиарда рублей, в Татарстане — 29,8 миллиарда рублей. Отдельно аудиторы отметили положительную динамику исполнения доходной части консолидированных бюджетов большинства регионов по итогам десяти месяцев."Доходы выросли на 15,4%, рост зафиксирован в 77 регионах, из них в 38 они превысили индекс потребительских цен (114,1%)", — отмечает ведомство. Как указывают в Счетной палате, в ряде регионов доходы росли высокими темпами. Так, например, в Кемеровской области доходы выросли на 51,6%, в Санкт-Петербурге на 45,3%, Ямало-Ненецком автономном округе на 42,7%, в Хакасии на 40,3%, а в Мордовии — на 37,5%. Наиболее высокие темпы роста доходов отмечаются в том числе в регионах, специализирующихся на добыче угля, добыче и транспортировке природного газа и нефти.

https://ria.ru/20221221/banki-1840166475.html

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россия

санкт-петербург

кемеровская область

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экономика, россия, санкт-петербург, кемеровская область