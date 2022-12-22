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В России отметили рекордный профицит консолидированных бюджетов регионов
В России отметили рекордный профицит консолидированных бюджетов регионов - РИА Новости, 22.12.2022
В России отметили рекордный профицит консолидированных бюджетов регионов
Консолидированные бюджеты российских регионов продолжают демонстрировать рекордный за последние годы профицит, сообщили РИА Новости в Счетной палате. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T02:02
2022-12-22T02:02
2022-12-22T11:07
экономика
россия
санкт-петербург
кемеровская область
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Консолидированные бюджеты российских регионов продолжают демонстрировать рекордный за последние годы профицит, сообщили РИА Новости в Счетной палате. "По оперативным данным Федерального казначейства, итоги исполнения консолидированных бюджетов регионов по состоянию на 1 декабря 2022 года продолжают фиксировать рекордный за последние годы профицит в объеме 1230,3 миллиарда рублей (с профицитом в общем объеме 1341,3 миллиарда рублей исполнены бюджеты 64 регионов, с дефицитом в общем объеме 111 миллиардов рублей — 22)", — говорится в релизе. Аудиторы отметили, что почти 67% суммарного профицита приходится на Санкт-Петербург (303,3 миллиарда рублей), Москву (250,6 миллиарда рублей), Кемеровскую область (73 миллиарда рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (71,4 миллиарда рублей), Сахалинскую (69,8 миллиарда рублей) и Московскую области (52,2 миллиарда рублей). Кроме того, контрольное ведомство обратило внимание на значительный профицит в регионах со специализацией на добыче нефти: в Красноярском крае — 33,8 миллиарда рублей, в Татарстане — 29,8 миллиарда рублей. Отдельно аудиторы отметили положительную динамику исполнения доходной части консолидированных бюджетов большинства регионов по итогам десяти месяцев."Доходы выросли на 15,4%, рост зафиксирован в 77 регионах, из них в 38 они превысили индекс потребительских цен (114,1%)", — отмечает ведомство. Как указывают в Счетной палате, в ряде регионов доходы росли высокими темпами. Так, например, в Кемеровской области доходы выросли на 51,6%, в Санкт-Петербурге на 45,3%, Ямало-Ненецком автономном округе на 42,7%, в Хакасии на 40,3%, а в Мордовии — на 37,5%. Наиболее высокие темпы роста доходов отмечаются в том числе в регионах, специализирующихся на добыче угля, добыче и транспортировке природного газа и нефти.
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экономика, россия, санкт-петербург, кемеровская область
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Кемеровская область
02:02 22.12.2022 (обновлено: 11:07 22.12.2022)
В России отметили рекордный профицит консолидированных бюджетов регионов
Счетная палата отметила рекордный профицит консолидированных бюджетов регионов России
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Консолидированные бюджеты российских регионов продолжают демонстрировать рекордный за последние годы профицит, сообщили РИА Новости в Счетной палате.
"По оперативным данным Федерального казначейства, итоги исполнения консолидированных бюджетов регионов по состоянию на 1 декабря 2022 года продолжают фиксировать рекордный за последние годы профицит в объеме 1230,3 миллиарда рублей (с профицитом в общем объеме 1341,3 миллиарда рублей исполнены бюджеты 64 регионов, с дефицитом в общем объеме 111 миллиардов рублей — 22)", — говорится в релизе.
Аудиторы отметили, что почти 67% суммарного профицита приходится на Санкт-Петербург
(303,3 миллиарда рублей), Москву
(250,6 миллиарда рублей), Кемеровскую область
(73 миллиарда рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (71,4 миллиарда рублей), Сахалинскую (69,8 миллиарда рублей) и Московскую области
(52,2 миллиарда рублей).
Кроме того, контрольное ведомство обратило внимание на значительный профицит в регионах со специализацией на добыче нефти: в Красноярском крае
— 33,8 миллиарда рублей, в Татарстане — 29,8 миллиарда рублей.
Отдельно аудиторы отметили положительную динамику исполнения доходной части консолидированных бюджетов большинства регионов по итогам десяти месяцев.
"Доходы выросли на 15,4%, рост зафиксирован в 77 регионах, из них в 38 они превысили индекс потребительских цен (114,1%)", — отмечает ведомство.
Как указывают в Счетной палате, в ряде регионов доходы росли высокими темпами. Так, например, в Кемеровской области доходы выросли на 51,6%, в Санкт-Петербурге на 45,3%, Ямало-Ненецком автономном округе на 42,7%, в Хакасии на 40,3%, а в Мордовии — на 37,5%. Наиболее высокие темпы роста доходов отмечаются в том числе в регионах, специализирующихся на добыче угля, добыче и транспортировке природного газа и нефти.