https://ria.ru/20221222/pristavy-1840409848.html
Приставы напомнили, за какие долги могут запретить выезд из России
Приставы напомнили, за какие долги могут запретить выезд из России - РИА Новости, 22.12.2022
Приставы напомнили, за какие долги могут запретить выезд из России
Задолженность по алиментам, имущественному ущербу или моральному вреду может стать причиной запрета на выезд за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T04:38
2022-12-22T04:38
2022-12-22T04:38
общество
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Задолженность по алиментам, имущественному ущербу или моральному вреду может стать причиной запрета на выезд за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ФССП РФ. "В соответствии со статьей 67 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ при неисполнении содержащихся в выданном судом или являющемся судебным актом исполнительном документе следующих требований: о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда в результате преступления (превышает 10 тысяч рублей)", - сказали в ведомстве. Кроме того, запретить выезд из страны могут за долги неимущественного характера. При этом в случае иных задолженностей, сумма которых превышает 30 тысяч рублей, гражданам также могут запретить уезжать из РФ. Также в ведомстве напомнили, что если должник в течение двух месяцев после окончания срока для добровольного погашения долга так и не погасил задолженность, то ему вправе ограничить выезд из страны, даже если сумма задолженности 10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221222/dolgi-1840406657.html
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общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Приставы напомнили, за какие долги могут запретить выезд из России
ФССП: задолженность по алиментам может стать причиной запрета на выезд из страны
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Задолженность по алиментам, имущественному ущербу или моральному вреду может стать причиной запрета на выезд за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ФССП РФ.
"В соответствии со статьей 67 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ при неисполнении содержащихся в выданном судом или являющемся судебным актом исполнительном документе следующих требований: о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда в результате преступления (превышает 10 тысяч рублей)", - сказали в ведомстве.
Кроме того, запретить выезд из страны могут за долги неимущественного характера. При этом в случае иных задолженностей, сумма которых превышает 30 тысяч рублей, гражданам также могут запретить уезжать из РФ.
Также в ведомстве напомнили, что если должник в течение двух месяцев после окончания срока для добровольного погашения долга так и не погасил задолженность, то ему вправе ограничить выезд из страны, даже если сумма задолженности 10 тысяч рублей.