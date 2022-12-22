https://ria.ru/20221222/priamure-1840439449.html

Орлов призвал провести новогодние выходные максимально безопасно

Орлов призвал провести новогодние выходные максимально безопасно - РИА Новости, 22.12.2022

Орлов призвал провести новогодние выходные максимально безопасно

Новогодние выходные должны пройти максимально безопасно для жителей и гостей Амурской области, заявил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T09:54

2022-12-22T09:54

2022-12-22T09:54

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 дек - РИА Новости. Новогодние выходные должны пройти максимально безопасно для жителей и гостей Амурской области, заявил губернатор Василий Орлов. По данным областного правительства, в целях предупреждения возможных ЧС в период праздничных выходных с 30 декабря по 9 января в Приамурье для оперативных служб вводится режим функционирования повышенной готовности. "Мы должны приложить все усилия, чтобы новогодние выходные прошли максимально безопасно для людей. На особый контроль нужно взять все мероприятия с применением пиротехнических средств, необходимо усилить контроль за работой объектов ЖКХ", - сказал Орлов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в четверг. Зампред правительства области Алексей Севостьянов напомнил, что среди возможных рисков в период длительных выходных выделяют аварии на объектах ЖКХ и энергетики, ж/д и автотранспорте, пожары в жилом секторе, а также случаи, связанные с выездом на тонкий лед и провалом автомобилей. "Для обеспечения безопасности жителей области все оперативные службы будут нести круглосуточное дежурство. В постоянной готовности будут находиться аварийно-восстановительные бригады и дорожники. Алгоритм действий на случай любого происшествия у нас определен, порядок работы четко отлажен", - обратил внимание Севостьянов. Котельные в своих муниципальных образованиях будут ежедневно осматривать представители администраций. Основная задача - не допустить снижения температур в домах жителей области.

https://radiosputnik.ria.ru/20221208/feyerverki-1836957156.html

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амурская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

василий орлов (губернатор), амурская область