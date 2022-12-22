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Орлов призвал провести новогодние выходные максимально безопасно - РИА Новости, 22.12.2022
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Амурская область
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Орлов призвал провести новогодние выходные максимально безопасно
Орлов призвал провести новогодние выходные максимально безопасно - РИА Новости, 22.12.2022
Орлов призвал провести новогодние выходные максимально безопасно
Новогодние выходные должны пройти максимально безопасно для жителей и гостей Амурской области, заявил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:54
2022-12-22T09:54
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 дек - РИА Новости. Новогодние выходные должны пройти максимально безопасно для жителей и гостей Амурской области, заявил губернатор Василий Орлов. По данным областного правительства, в целях предупреждения возможных ЧС в период праздничных выходных с 30 декабря по 9 января в Приамурье для оперативных служб вводится режим функционирования повышенной готовности. "Мы должны приложить все усилия, чтобы новогодние выходные прошли максимально безопасно для людей. На особый контроль нужно взять все мероприятия с применением пиротехнических средств, необходимо усилить контроль за работой объектов ЖКХ", - сказал Орлов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в четверг. Зампред правительства области Алексей Севостьянов напомнил, что среди возможных рисков в период длительных выходных выделяют аварии на объектах ЖКХ и энергетики, ж/д и автотранспорте, пожары в жилом секторе, а также случаи, связанные с выездом на тонкий лед и провалом автомобилей. "Для обеспечения безопасности жителей области все оперативные службы будут нести круглосуточное дежурство. В постоянной готовности будут находиться аварийно-восстановительные бригады и дорожники. Алгоритм действий на случай любого происшествия у нас определен, порядок работы четко отлажен", - обратил внимание Севостьянов. Котельные в своих муниципальных образованиях будут ежедневно осматривать представители администраций. Основная задача - не допустить снижения температур в домах жителей области.
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василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
09:54 22.12.2022
 
Орлов призвал провести новогодние выходные максимально безопасно

Губернатор Орлов: новогодние праздники должны пройти безопасно для жителей Приамурья

© Depositphotos.com / irinabal18Благовещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Depositphotos.com / irinabal18
Благовещенск. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 дек - РИА Новости. Новогодние выходные должны пройти максимально безопасно для жителей и гостей Амурской области, заявил губернатор Василий Орлов.
По данным областного правительства, в целях предупреждения возможных ЧС в период праздничных выходных с 30 декабря по 9 января в Приамурье для оперативных служб вводится режим функционирования повышенной готовности.
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"Мы должны приложить все усилия, чтобы новогодние выходные прошли максимально безопасно для людей. На особый контроль нужно взять все мероприятия с применением пиротехнических средств, необходимо усилить контроль за работой объектов ЖКХ", - сказал Орлов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в четверг.
Зампред правительства области Алексей Севостьянов напомнил, что среди возможных рисков в период длительных выходных выделяют аварии на объектах ЖКХ и энергетики, ж/д и автотранспорте, пожары в жилом секторе, а также случаи, связанные с выездом на тонкий лед и провалом автомобилей.
"Для обеспечения безопасности жителей области все оперативные службы будут нести круглосуточное дежурство. В постоянной готовности будут находиться аварийно-восстановительные бригады и дорожники. Алгоритм действий на случай любого происшествия у нас определен, порядок работы четко отлажен", - обратил внимание Севостьянов.
Котельные в своих муниципальных образованиях будут ежедневно осматривать представители администраций. Основная задача - не допустить снижения температур в домах жителей области.
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Амурская область
 
 
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