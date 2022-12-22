https://ria.ru/20221222/prazdnik-1840638023.html
Путин заявил, что праздничной встречи в Кремле в этом году не будет
Путин заявил, что праздничной встречи в Кремле в этом году не будет - РИА Новости, 22.12.2022
Путин заявил, что праздничной встречи в Кремле в этом году не будет
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в этом году не будет традиционной праздничной встречи в Кремле. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:13
2022-12-22T18:13
2022-12-22T18:15
владимир путин
россия
политика
новый год
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в этом году не будет традиционной праздничной встречи в Кремле. Путин в четверг провел заседание Государственного совета по молодежной политике. "По традиции мы встречались на полупраздничном, полурабочем обеде в конце года, но, я думаю, вы поймете все правильно – в этом году мы этого делать не будем. Но тем не менее я всех вас хочу поблагодарить за работу в течение года и хочу всех поздравить с наступающим праздником, вас и всех ваших близких", - сказал Путин, завершая заседание.
https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1832028999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, политика, новый год
Владимир Путин, Россия, Политика, Новый год
18:13 22.12.2022 (обновлено: 18:15 22.12.2022)
Путин заявил, что праздничной встречи в Кремле в этом году не будет
Путин заявил, что традиционная праздничная встреча в Кремле в этом году не состоится