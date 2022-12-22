https://ria.ru/20221222/posobie-1840496358.html

В Подмосковье появится единое пособие на детей до 17 лет

В Подмосковье появится единое пособие на детей до 17 лет - РИА Новости, 22.12.2022

В Подмосковье появится единое пособие на детей до 17 лет

Мособлдума в ходе 42-го заседания приняла закон, в соответствии с которым с 1 января 2023 года в Подмосковье будет выплачиваться единое пособие на детей до 17... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:31

2022-12-22T12:31

2022-12-22T12:32

общество

игорь брынцалов

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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*МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мособлдума в ходе 42-го заседания приняла закон, в соответствии с которым с 1 января 2023 года в Подмосковье будет выплачиваться единое пособие на детей до 17 лет, данная мера поддержки была введена на федеральном уровне. Согласно пояснительной записке к проекту закона, размер пособия не фиксированный, он составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума в зависимости от доходов семьи. Как пояснили в пресс-службе Мособлдумы, пособие объединит сразу ряд ранее существовавших мер поддержки, в частности - выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие на детей от 3 до 8 лет и пособие на детей от 8 до 17 лет. "Решение принято. Закон принят", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

https://ria.ru/20221219/posobie-1839727002.html

московская область (подмосковье)

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общество, игорь брынцалов, московская область (подмосковье), московская областная дума