https://ria.ru/20221222/posobie-1840496358.html
В Подмосковье появится единое пособие на детей до 17 лет
В Подмосковье появится единое пособие на детей до 17 лет - РИА Новости, 22.12.2022
В Подмосковье появится единое пособие на детей до 17 лет
Мособлдума в ходе 42-го заседания приняла закон, в соответствии с которым с 1 января 2023 года в Подмосковье будет выплачиваться единое пособие на детей до 17... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:31
2022-12-22T12:31
2022-12-22T12:32
общество
игорь брынцалов
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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*МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мособлдума в ходе 42-го заседания приняла закон, в соответствии с которым с 1 января 2023 года в Подмосковье будет выплачиваться единое пособие на детей до 17 лет, данная мера поддержки была введена на федеральном уровне. Согласно пояснительной записке к проекту закона, размер пособия не фиксированный, он составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума в зависимости от доходов семьи. Как пояснили в пресс-службе Мособлдумы, пособие объединит сразу ряд ранее существовавших мер поддержки, в частности - выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие на детей от 3 до 8 лет и пособие на детей от 8 до 17 лет. "Решение принято. Закон принят", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
https://ria.ru/20221219/posobie-1839727002.html
московская область (подмосковье)
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общество, игорь брынцалов, московская область (подмосковье), московская областная дума
Общество, Игорь Брынцалов, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума
12:31 22.12.2022 (обновлено: 12:32 22.12.2022)
В Подмосковье появится единое пособие на детей до 17 лет
В Подмосковье с 2023 года появится единое пособие на детей до 17 лет
*МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мособлдума в ходе 42-го заседания приняла закон, в соответствии с которым с 1 января 2023 года в Подмосковье будет выплачиваться единое пособие на детей до 17 лет, данная мера поддержки была введена на федеральном уровне.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, размер пособия не фиксированный, он составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума в зависимости от доходов семьи.
Как пояснили в пресс-службе Мособлдумы, пособие объединит сразу ряд ранее существовавших мер поддержки, в частности - выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие на детей от 3 до 8 лет и пособие на детей от 8 до 17 лет.
"Решение принято. Закон принят", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов
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