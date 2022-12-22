https://ria.ru/20221222/poslanie-1840520735.html

В Кремле рассказали о послании Путина Си Цзиньпину

В Кремле рассказали о послании Путина Си Цзиньпину - РИА Новости, 22.12.2022

В Кремле рассказали о послании Путина Си Цзиньпину

Послание президента России Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину касалось двусторонних отношений, международной обстановки и вопросов продвинутого... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:26

2022-12-22T13:26

2022-12-22T13:43

владимир путин

си цзиньпин

китай

россия

пекин

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину касалось двусторонних отношений, международной обстановки и вопросов продвинутого стратегического партнерства между двумя странами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Китай передал главе КНР Си Цзиньпину послание от президента РФ Владимира Путина, в котором тот отметил беспрецедентный уровень диалога и кооперации стран и выразил уверенность в развитии межгосударственных и межпартийных связей. Председатель КНР Си Цзиньпин и Медведев встретились в среду в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. "Оно касалось двусторонних отношений, а также международной обстановки и также касалось продвинутых отношений, продвинутого стратегического партнерства между Россией и Китаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, в чем заключалось послание Путина главе КНР. На уточняющий вопрос о том, предполагается ли, что на него должен последовать ответ председателя КНР, Песков сказал: "При необходимости". "Дело в том, что постоянно происходит обмен и рабочими посланиями и другими мессенджами, которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20221222/kitay-1840430746.html

китай

россия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, си цзиньпин, китай, россия, пекин