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В Кремле рассказали о послании Путина Си Цзиньпину
В Кремле рассказали о послании Путина Си Цзиньпину - РИА Новости, 22.12.2022
В Кремле рассказали о послании Путина Си Цзиньпину
Послание президента России Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину касалось двусторонних отношений, международной обстановки и вопросов продвинутого... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:26
2022-12-22T13:26
2022-12-22T13:43
владимир путин
си цзиньпин
китай
россия
пекин
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину касалось двусторонних отношений, международной обстановки и вопросов продвинутого стратегического партнерства между двумя странами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Китай передал главе КНР Си Цзиньпину послание от президента РФ Владимира Путина, в котором тот отметил беспрецедентный уровень диалога и кооперации стран и выразил уверенность в развитии межгосударственных и межпартийных связей. Председатель КНР Си Цзиньпин и Медведев встретились в среду в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. "Оно касалось двусторонних отношений, а также международной обстановки и также касалось продвинутых отношений, продвинутого стратегического партнерства между Россией и Китаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, в чем заключалось послание Путина главе КНР. На уточняющий вопрос о том, предполагается ли, что на него должен последовать ответ председателя КНР, Песков сказал: "При необходимости". "Дело в том, что постоянно происходит обмен и рабочими посланиями и другими мессенджами, которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20221222/kitay-1840430746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, си цзиньпин, китай, россия, пекин
Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, Россия, Пекин
13:26 22.12.2022 (обновлено: 13:43 22.12.2022)
В Кремле рассказали о послании Путина Си Цзиньпину
Песков заявил, что послание Путина Си Цзиньпину касалось международной обстановки
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину касалось двусторонних отношений, международной обстановки и вопросов продвинутого стратегического партнерства между двумя странами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
в ходе своего визита в Китай передал главе КНР Си Цзиньпину послание от президента РФ Владимира Путина, в котором тот отметил беспрецедентный уровень диалога и кооперации стран и выразил уверенность в развитии межгосударственных и межпартийных связей. Председатель КНР Си Цзиньпин и Медведев встретились в среду в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине
.
"Оно касалось двусторонних отношений, а также международной обстановки и также касалось продвинутых отношений, продвинутого стратегического партнерства между Россией и Китаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, в чем заключалось послание Путина главе КНР.
На уточняющий вопрос о том, предполагается ли, что на него должен последовать ответ председателя КНР, Песков сказал: "При необходимости".
"Дело в том, что постоянно происходит обмен и рабочими посланиями и другими мессенджами, которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов", - добавил пресс-секретарь президента РФ.