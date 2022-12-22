https://ria.ru/20221222/peremirie-1840568322.html

Пушилин и Пасечник заявили, что не верят в новогоднее перемирие

Пушилин и Пасечник заявили, что не верят в новогоднее перемирие - РИА Новости, 22.12.2022

Пушилин и Пасечник заявили, что не верят в новогоднее перемирие

Врио глав Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили, что не верят в возможное новогоднее перемирие. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:24

2022-12-22T15:24

2022-12-22T15:24

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

леонид пасечник

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио глав Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили, что не верят в возможное новогоднее перемирие. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала от Киева никаких предложений о новогоднем перемирии. По его словам, сейчас эта тема не стоит на повестке дня. "Я не верю в то, что обещает ВСУ, причём давно. Как продолжались обстрелы, так и продолжаются", - сказал Пасечник журналистам. Пушилин тоже заявил журналистам, что не рассчитывает на перемирие в новогодние праздники. "К сожалению, не вижу никаких предпосылок, чтобы противник пошёл по пути перемирия в новогодние праздники. Наоборот, во время праздников, в том числе и православных , мы всегда видели повышенное количество обстрелов на протяжении всех восьми лет", - сказал он. Он добавил, что в Донецке будут приниматься все меры, чтобы обезопасить граждан в новогодние праздники, поскольку они" могут быть сложными".

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840287753.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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безопасность, денис пушилин, леонид пасечник, дмитрий песков (спецпредставитель президента), луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины