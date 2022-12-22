https://ria.ru/20221222/peremirie-1840568322.html
Пушилин и Пасечник заявили, что не верят в новогоднее перемирие
Пушилин и Пасечник заявили, что не верят в новогоднее перемирие - РИА Новости, 22.12.2022
Пушилин и Пасечник заявили, что не верят в новогоднее перемирие
Врио глав Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили, что не верят в возможное новогоднее перемирие. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:24
2022-12-22T15:24
2022-12-22T15:24
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
леонид пасечник
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио глав Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили, что не верят в возможное новогоднее перемирие. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала от Киева никаких предложений о новогоднем перемирии. По его словам, сейчас эта тема не стоит на повестке дня. "Я не верю в то, что обещает ВСУ, причём давно. Как продолжались обстрелы, так и продолжаются", - сказал Пасечник журналистам. Пушилин тоже заявил журналистам, что не рассчитывает на перемирие в новогодние праздники. "К сожалению, не вижу никаких предпосылок, чтобы противник пошёл по пути перемирия в новогодние праздники. Наоборот, во время праздников, в том числе и православных , мы всегда видели повышенное количество обстрелов на протяжении всех восьми лет", - сказал он. Он добавил, что в Донецке будут приниматься все меры, чтобы обезопасить граждан в новогодние праздники, поскольку они" могут быть сложными".
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
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безопасность, денис пушилин, леонид пасечник, дмитрий песков (спецпредставитель президента), луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Пушилин и Пасечник заявили, что не верят в новогоднее перемирие
Врио глав ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник заявили о невозможности новогоднего перемирия