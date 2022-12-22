https://ria.ru/20221222/parlament-1840525683.html

В Молдавии депутаты оппозиции заблокировали трибуну парламента

В Молдавии депутаты оппозиции заблокировали трибуну парламента - РИА Новости, 22.12.2022

В Молдавии депутаты оппозиции заблокировали трибуну парламента

Депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов в четверг заблокировали трибуну парламента Молдавии, потребовав проведения досрочных выборов, передает... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:38

2022-12-22T13:38

2022-12-22T13:38

в мире

сергей литвиненко

молдавия

украина

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_1e2532d02435b8bfbe50705bf2a55c12.jpg

КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов в четверг заблокировали трибуну парламента Молдавии, потребовав проведения досрочных выборов, передает корреспондент РИА Новости. Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". В четверг журналисты этих телеканалов вышли на протест перед зданием парламента, выступая против цензуры. "Сегодня блок коммунистов и социалистов проявляет солидарность с тысячей журналистов, оставшихся без работы, с местными властями, которые сталкиваются с проблемами, с гражданами. Требуем роспуска парламента и досрочных выборов", - заявил вице-спикер парламента, глава Соцпартии Влад Батрынча. Вместе с коллегами он заблокировал трибуну парламента, в руках у депутатов были плакаты с призывами остановить цензуру. Оппозиция заявила, что намерена бойкотировать заседания парламента, который, по ее мнению, игнорирует интересы граждан, и вместо этого отправится в районы на встречи с избирателями. Глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко ранее сообщил, что правительство разработало свою версию закона Магнитского, которая "переносит международные санкции в законодательство Молдавии". Документ предусматривает санкции не только против физических и юридических лиц, но и против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с людьми, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал "продвигает" тех, кто попал в список.

https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840223399.html

https://ria.ru/20221221/telekanaly-1840361276.html

молдавия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей литвиненко, молдавия, украина, москва