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В Молдавии депутаты оппозиции заблокировали трибуну парламента - РИА Новости, 22.12.2022
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В Молдавии депутаты оппозиции заблокировали трибуну парламента
В Молдавии депутаты оппозиции заблокировали трибуну парламента - РИА Новости, 22.12.2022
В Молдавии депутаты оппозиции заблокировали трибуну парламента
Депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов в четверг заблокировали трибуну парламента Молдавии, потребовав проведения досрочных выборов, передает... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:38
2022-12-22T13:38
в мире
сергей литвиненко
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КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов в четверг заблокировали трибуну парламента Молдавии, потребовав проведения досрочных выборов, передает корреспондент РИА Новости. Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". В четверг журналисты этих телеканалов вышли на протест перед зданием парламента, выступая против цензуры. "Сегодня блок коммунистов и социалистов проявляет солидарность с тысячей журналистов, оставшихся без работы, с местными властями, которые сталкиваются с проблемами, с гражданами. Требуем роспуска парламента и досрочных выборов", - заявил вице-спикер парламента, глава Соцпартии Влад Батрынча. Вместе с коллегами он заблокировал трибуну парламента, в руках у депутатов были плакаты с призывами остановить цензуру. Оппозиция заявила, что намерена бойкотировать заседания парламента, который, по ее мнению, игнорирует интересы граждан, и вместо этого отправится в районы на встречи с избирателями. Глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко ранее сообщил, что правительство разработало свою версию закона Магнитского, которая "переносит международные санкции в законодательство Молдавии". Документ предусматривает санкции не только против физических и юридических лиц, но и против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с людьми, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал "продвигает" тех, кто попал в список.
https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840223399.html
https://ria.ru/20221221/telekanaly-1840361276.html
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в мире, сергей литвиненко, молдавия, украина, москва
В мире, Сергей Литвиненко, Молдавия, Украина, Москва
13:38 22.12.2022
 
В Молдавии депутаты оппозиции заблокировали трибуну парламента

В Молдавии депутаты оппозиции заблокировали трибуну парламента, требуя досрочных выборов

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов в четверг заблокировали трибуну парламента Молдавии, потребовав проведения досрочных выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". В четверг журналисты этих телеканалов вышли на протест перед зданием парламента, выступая против цензуры.
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"Сегодня блок коммунистов и социалистов проявляет солидарность с тысячей журналистов, оставшихся без работы, с местными властями, которые сталкиваются с проблемами, с гражданами. Требуем роспуска парламента и досрочных выборов", - заявил вице-спикер парламента, глава Соцпартии Влад Батрынча.
Вместе с коллегами он заблокировал трибуну парламента, в руках у депутатов были плакаты с призывами остановить цензуру. Оппозиция заявила, что намерена бойкотировать заседания парламента, который, по ее мнению, игнорирует интересы граждан, и вместо этого отправится в районы на встречи с избирателями.
Глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко ранее сообщил, что правительство разработало свою версию закона Магнитского, которая "переносит международные санкции в законодательство Молдавии". Документ предусматривает санкции не только против физических и юридических лиц, но и против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с людьми, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал "продвигает" тех, кто попал в список.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 19:22
Премьер Молдавии прокомментировала запрет шести оппозиционных телеканалов
 
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