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В Ростовской области 36 школ закрыли из-за гриппа - РИА Новости, 22.12.2022
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В Ростовской области 36 школ закрыли из-за гриппа
В Ростовской области 36 школ закрыли из-за гриппа - РИА Новости, 22.12.2022
В Ростовской области 36 школ закрыли из-за гриппа
Тридцать шесть образовательных учреждений полностью или частично закрыли в Ростовской области из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:09
2022-12-22T09:09
ростов-на-дону
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек - РИА Новости. Тридцать шесть образовательных учреждений полностью или частично закрыли в Ростовской области из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил журналистам представитель правительства региона. "В настоящее время по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом полностью закрыты три дошкольных образовательных учреждения и четыре общеобразовательных учреждений в Ростовской области. Частично закрыты 143 класса в 32 школах и 47 групп в 26 детских садах", - сказал он. В Ростове-на-Дону частично закрыты два класса в двух школах. Ранее из-за роста заболеваемости в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты на территории Ростовской области ввели карантин по гриппу. Также введен запрет на посещение больных в стационарах и подопечных в социальных учреждениях. В больницах и социальных организациях установлен масочный режим. Руководителям образовательных учреждений региона Роспотребнадзор поручил приостанавливать образовательный процесс или переводить его в дистанционный формат в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20% детей и более.
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ростов-на-дону, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область
Ростов-на-Дону, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ростовская область
09:09 22.12.2022
 
В Ростовской области 36 школ закрыли из-за гриппа

В Ростовской области 36 школ полностью или частично закрыли из-за ОРВИ и гриппа

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек - РИА Новости. Тридцать шесть образовательных учреждений полностью или частично закрыли в Ростовской области из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил журналистам представитель правительства региона.
"В настоящее время по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом полностью закрыты три дошкольных образовательных учреждения и четыре общеобразовательных учреждений в Ростовской области. Частично закрыты 143 класса в 32 школах и 47 групп в 26 детских садах", - сказал он.
В Ростове-на-Дону частично закрыты два класса в двух школах.
Ранее из-за роста заболеваемости в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты на территории Ростовской области ввели карантин по гриппу. Также введен запрет на посещение больных в стационарах и подопечных в социальных учреждениях. В больницах и социальных организациях установлен масочный режим.
Руководителям образовательных учреждений региона Роспотребнадзор поручил приостанавливать образовательный процесс или переводить его в дистанционный формат в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20% детей и более.
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
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Ростов-на-ДонуФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская область
 
 
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