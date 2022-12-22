https://ria.ru/20221222/orvi-1840424209.html

В Ростовской области 36 школ закрыли из-за гриппа

В Ростовской области 36 школ закрыли из-за гриппа - РИА Новости, 22.12.2022

В Ростовской области 36 школ закрыли из-за гриппа

Тридцать шесть образовательных учреждений полностью или частично закрыли в Ростовской области из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T09:09

2022-12-22T09:09

2022-12-22T09:09

ростов-на-дону

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек - РИА Новости. Тридцать шесть образовательных учреждений полностью или частично закрыли в Ростовской области из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил журналистам представитель правительства региона. "В настоящее время по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом полностью закрыты три дошкольных образовательных учреждения и четыре общеобразовательных учреждений в Ростовской области. Частично закрыты 143 класса в 32 школах и 47 групп в 26 детских садах", - сказал он. В Ростове-на-Дону частично закрыты два класса в двух школах. Ранее из-за роста заболеваемости в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты на территории Ростовской области ввели карантин по гриппу. Также введен запрет на посещение больных в стационарах и подопечных в социальных учреждениях. В больницах и социальных организациях установлен масочный режим. Руководителям образовательных учреждений региона Роспотребнадзор поручил приостанавливать образовательный процесс или переводить его в дистанционный формат в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20% детей и более.

https://ria.ru/20221218/koronavirus-1839476045.html

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ростов-на-дону, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область