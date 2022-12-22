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Россияне назвали лучшие телеканалы и лучших певцов года - РИА Новости, 22.12.2022
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Россияне назвали лучшие телеканалы и лучших певцов года
Россияне назвали лучшие телеканалы и лучших певцов года - РИА Новости, 22.12.2022
Россияне назвали лучшие телеканалы и лучших певцов года
В тройку лучших отечественных телеканалов, по мнению россиян, входят Первый канал и два телеканала холдинга ВГТРК - "Россия 1" и "Россия 24", лучшими певцами... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:47
2022-12-22T11:47
общество
вциом
вгтрк
нтв (телеканал)
олег газманов
полина гагарина
николай басков
shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В тройку лучших отечественных телеканалов, по мнению россиян, входят Первый канал и два телеканала холдинга ВГТРК - "Россия 1" и "Россия 24", лучшими певцами года стали Олег Газманов, SHAMAN и Николай Басков, а три певицы года - Полина Гагарина, Алла Пугачева и Валерия, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). "Главным телеканалом 2022 года каждый второй россиянин называет Первый канал — 50%. Следом идет телеканал "Россия 1" с показателем 23%, замыкает тройку телеканал "Россия 24" — 4%. НТВ назвали 3% наших сограждан", - следует из результатов опроса. Отмечается, что, по мнению граждан, лучшим певцом в 2022 году стал Олег Газманов (14%). Также в числе лучших оказались Ярослав Дронов под псевдонимом SHAMAN (13%), Николай Басков (9%) и Филипп Киркоров (8%). Еще по 6% респондентов назвали Григория Лепса и Сергея Лазарева, по 4% — Николая Расторгуева (группа "Любэ") и Льва Лещенко. На музыкальные вкусы россиян влияют возраст и пол, говорится в исследовании. Таким образом, Олега Газманова чаще называли мужчины (17%) и граждане старше 60 лет (18% против 1% среди 18-24-летних). А имя Шаман (SHAMAN) чаще звучит от женщин (16% против 6% среди мужчин) и граждан среднего возраста 35-59 лет (16-17%). По мнению россиян, лучшей отечественной исполнительницей в 2022 году стала Полина Гагарина - ее назвали 14% граждан. Второе место заняла Алла Пугачева (8%), третье - Валерия (7%). "В рейтинг вошли также Лариса Долина, Юлия Чичерина (по 5%), София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира (по 4%). Полину Гагарину чаще называли россияне до 45 лет (17-18%), а также женщины (18% vs. 12% мужчин)", - сказано в результатах опроса. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20221125/shaman-1834256391.html
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общество, вциом, вгтрк, нтв (телеканал), олег газманов, полина гагарина, николай басков, shaman (ярослав дронов) , юлия чичерина, николай расторгуев
Общество, ВЦИОМ, ВГТРК, НТВ (телеканал), Олег Газманов, Полина Гагарина, Николай Басков, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Юлия Чичерина, Николай Расторгуев
11:47 22.12.2022
 
Россияне назвали лучшие телеканалы и лучших певцов года

Опрос ВЦИОМ: россияне считают Газманова, Шамана и Баскова лучшими певцами года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В тройку лучших отечественных телеканалов, по мнению россиян, входят Первый канал и два телеканала холдинга ВГТРК - "Россия 1" и "Россия 24", лучшими певцами года стали Олег Газманов, SHAMAN и Николай Басков, а три певицы года - Полина Гагарина, Алла Пугачева и Валерия, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Главным телеканалом 2022 года каждый второй россиянин называет Первый канал — 50%. Следом идет телеканал "Россия 1" с показателем 23%, замыкает тройку телеканал "Россия 24" — 4%. НТВ назвали 3% наших сограждан", - следует из результатов опроса.
Певец Shaman
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Отмечается, что, по мнению граждан, лучшим певцом в 2022 году стал Олег Газманов (14%). Также в числе лучших оказались Ярослав Дронов под псевдонимом SHAMAN (13%), Николай Басков (9%) и Филипп Киркоров (8%). Еще по 6% респондентов назвали Григория Лепса и Сергея Лазарева, по 4% — Николая Расторгуева (группа "Любэ") и Льва Лещенко.
На музыкальные вкусы россиян влияют возраст и пол, говорится в исследовании. Таким образом, Олега Газманова чаще называли мужчины (17%) и граждане старше 60 лет (18% против 1% среди 18-24-летних). А имя Шаман (SHAMAN) чаще звучит от женщин (16% против 6% среди мужчин) и граждан среднего возраста 35-59 лет (16-17%).
По мнению россиян, лучшей отечественной исполнительницей в 2022 году стала Полина Гагарина - ее назвали 14% граждан. Второе место заняла Алла Пугачева (8%), третье - Валерия (7%).
"В рейтинг вошли также Лариса Долина, Юлия Чичерина (по 5%), София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира (по 4%). Полину Гагарину чаще называли россияне до 45 лет (17-18%), а также женщины (18% vs. 12% мужчин)", - сказано в результатах опроса.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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ОбществоВЦИОМВГТРКНТВ (телеканал)Олег ГазмановПолина ГагаринаНиколай БасковSHAMAN (Ярослав Дронов)Юлия ЧичеринаНиколай Расторгуев
 
 
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