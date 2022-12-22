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Российские ученые нашли в Арктике новый род древних пиявок
Российские ученые нашли в Арктике новый род древних пиявок - РИА Новости, 22.12.2022
Российские ученые нашли в Арктике новый род древних пиявок
Биологи обнаружили в малоизученных районах Арктики новый род древних пиявок, об образе жизни которых пока нет никаких сведений, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:04
2022-12-22T12:04
2022-12-22T13:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Биологи обнаружили в малоизученных районах Арктики новый род древних пиявок, об образе жизни которых пока нет никаких сведений, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Ученые работали совместно со специалистами Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН. Как выяснили исследователи, фауна арктической зоны Евразии насчитывает 14 видов плоских пиявок (семейство Glossiphoniidae), которые принадлежат к пяти родам. При этом пять видов и один род из найденных биологами ранее не были известны науке. В их числе — новый реликтовый гипербореомизон полярный (Hyperboreomyzon polaris). Эта пиявка, как предположил ученый, также может встречаться в высокогорьях Азии, например, в Саянах или на Алтае. Пока она "представляет собой загадку", нет никаких данных об ее образе жизни и питании. Длина гипербореомизона достигает двух сантиметров, пиявка имеет темно-коричневую окраску и покрыта бугорками.Ученые Санкт-Петербургского университета и Лаверовского центра проводили исследования на территории Кольского полуострова, Малоземельской тундры, полуострова Канин, острова Колгуев, Большеземельской тундры, Полярного Урала, Ямала, Таймыра, плато Путорана. В работу также включили сведения о фауне пиявок арктической Скандинавии, Исландии и Гренландии.
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навигатор абитуриента, университетская наука, арктика, санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, азия, евразия
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Арктика, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия наук, Азия, Евразия
12:04 22.12.2022 (обновлено: 13:08 22.12.2022)
Российские ученые нашли в Арктике новый род древних пиявок
Российские ученые нашли в Арктике новый реликтовый род пиявок
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости.
Биологи обнаружили в малоизученных районах Арктики новый род древних пиявок, об образе жизни которых пока нет никаких сведений, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ
).
Ученые работали совместно со специалистами Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН.
Как выяснили исследователи, фауна арктической зоны Евразии насчитывает 14 видов плоских пиявок (семейство Glossiphoniidae), которые принадлежат к пяти родам. При этом пять видов и один род из найденных биологами ранее не были известны науке. В их числе — новый реликтовый гипербореомизон полярный (Hyperboreomyzon polaris).
"Это очень древняя и редкая пиявка. Удивительно, что она не была встречена никем из предшествующих ученых. Вероятная причина в том, что этот вид обитает только на наиболее удаленных и труднодоступных территориях, однако вряд ли гипербореомизон исключительно арктический вид", — рассказал директор Центра имени академика Н. П. Лаверова член-корреспондент РАН Иван Болотов, слова которого приводят в СПбГУ.
Эта пиявка, как предположил ученый, также может встречаться в высокогорьях Азии, например, в Саянах или на Алтае. Пока она "представляет собой загадку", нет никаких данных об ее образе жизни и питании. Длина гипербореомизона достигает двух сантиметров, пиявка имеет темно-коричневую окраску и покрыта бугорками.
Ученые Санкт-Петербургского университета и Лаверовского центра проводили исследования на территории Кольского полуострова, Малоземельской тундры, полуострова Канин, острова Колгуев, Большеземельской тундры, Полярного Урала, Ямала, Таймыра, плато Путорана. В работу также включили сведения о фауне пиявок арктической Скандинавии, Исландии и Гренландии.