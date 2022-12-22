https://ria.ru/20221222/nato-1840591479.html

НАТО намерена массово увеличить производство вооружений, заявил генсек

НАТО намерена массово увеличить производство вооружений, заявил генсек - РИА Новости, 22.12.2022

НАТО намерена массово увеличить производство вооружений, заявил генсек

НАТО активно работает над массовым увеличением производства вооружений для усиления собственной обороны и оказания поддержки Украине, написал генсек организации РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:29

2022-12-22T16:29

2022-12-22T16:29

в мире

йенс столтенберг

сергей лавров

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БРЮССЕЛЬ, 22 дек – РИА Новости. НАТО активно работает над массовым увеличением производства вооружений для усиления собственной обороны и оказания поддержки Украине, написал генсек организации Йенс Столтенберг в статье для газеты Financial Times. По его словам, поддержка Украины будет осуществляться "так долго, как потребуется", альянс намерен поддерживать Украину "ради ее будущего и ради собственного". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221221/stoltenberg-1840385436.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, украина, россия, нато