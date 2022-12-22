НАТО намерена массово увеличить производство вооружений, заявил генсек
Генсек НАТО Столтенберг: организация намерена массово увеличить производство вооружений
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 дек – РИА Новости. НАТО активно работает над массовым увеличением производства вооружений для усиления собственной обороны и оказания поддержки Украине, написал генсек организации Йенс Столтенберг в статье для газеты Financial Times.
"НАТО работает с оборонной промышленностью… для пополнения истощенных запасов оружия и боеприпасов, а также над массовым увеличением производства – как для Украины, так и для нашей собственной обороны", - указал генсек.
По его словам, поддержка Украины будет осуществляться "так долго, как потребуется", альянс намерен поддерживать Украину "ради ее будущего и ради собственного".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.