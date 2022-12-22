https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840534769.html

Парламент Молдавии не дал оппозиции заслушать премьера по вопросу цензуры

Парламент Молдавии не дал оппозиции заслушать премьера по вопросу цензуры - РИА Новости, 22.12.2022

Парламент Молдавии не дал оппозиции заслушать премьера по вопросу цензуры

Парламент Молдавии на заседании в четверг отклонил инициативу оппозиции заслушать премьера Наталью Гаврилицу в связи с приостановкой вещания шести телеканалов,... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:07

2022-12-22T14:07

2022-12-22T14:07

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КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг отклонил инициативу оппозиции заслушать премьера Наталью Гаврилицу в связи с приостановкой вещания шести телеканалов, передает корреспондент РИА Новости. Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". В четверг журналисты этих телеканалов вышли на протест перед зданием парламента, выступая против цензуры. "Предлагаем в срочном режиме заслушать премьер-министра Наталью Гаврилицу как главу комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и главу Совета по телевидению и радиовещанию Лилиану Вицу. Рассчитываем, что парламент нас услышит, и мы найдем выход из этой неприятной ситуации, иначе у Молдавии будут проблемы с демократией", - заявил вице-спикер, глава Соцпартии Влад Батрынча. Он отметил, что власти обещали не использовать режим ЧП против прав и свобод граждан, поэтому решение комиссии по чрезвычайным ситуациям является арбитражным и необоснованным, поскольку Совет по телевидению и радиовещанию не наказывал телеканал за те нарушения, которые якобы увидели члены комиссии. Инициатива была подвергнута критике со стороны депутатов правящей партии "Действие и солидарность", которые дали понять, что не намерены влиять на решение комиссии. В связи с этим Батрынча отметил, что не видит смысла выносить инициативу на голосование, поскольку она явно не найдет поддержки. Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций.

https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840223399.html

https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html

https://ria.ru/20221221/moldaviya-1840311607.html

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в мире, наталья гаврилица, молдавия, сергей литвиненко, украина, россия