14:26 22.12.2022 (обновлено: 17:19 22.12.2022)
Ереван отказался от встречи по мирному договору, заявили в МИД
В МИД заявили, что Ереван отказался от участия во встрече по мирному договору 23 декабря
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Встреча глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана, на которой должны были обсудить подготовку мирного договора, планировалась на 23 декабря, но Ереван отказался от участия, сообщили в российском МИД.
"Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, как сообщили в МИД России, в четверг прошел телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым.
"Обсуждена ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе", — отмечается в сообщении МИД.
В ходе разговора, добавили в ведомстве, Лавров подчеркнул необходимость соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении связи Нагорного Карабаха и Армении по Лачинскому коридору. В ходе беседы также акцентирована важность продолжения работы по реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и Госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".