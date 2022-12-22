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Ереван отказался от встречи по мирному договору, заявили в МИД - РИА Новости, 22.12.2022
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Ереван отказался от встречи по мирному договору, заявили в МИД
Ереван отказался от встречи по мирному договору, заявили в МИД - РИА Новости, 22.12.2022
Ереван отказался от встречи по мирному договору, заявили в МИД
Встреча глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана, на которой должны были обсудить подготовку мирного договора, планировалась на 23... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:26
2022-12-22T17:19
россия
армения
азербайджан
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Встреча глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана, на которой должны были обсудить подготовку мирного договора, планировалась на 23 декабря, но Ереван отказался от участия, сообщили в российском МИД."Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Кроме того, как сообщили в МИД России, в четверг прошел телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым."Обсуждена ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе", — отмечается в сообщении МИД.В ходе разговора, добавили в ведомстве, Лавров подчеркнул необходимость соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении связи Нагорного Карабаха и Армении по Лачинскому коридору. В ходе беседы также акцентирована важность продолжения работы по реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении.Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и Госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
https://ria.ru/20221221/karabakh-1840139198.html
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россия, армения, азербайджан, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Армения, Азербайджан, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:26 22.12.2022 (обновлено: 17:19 22.12.2022)
 
Ереван отказался от встречи по мирному договору, заявили в МИД

В МИД заявили, что Ереван отказался от участия во встрече по мирному договору 23 декабря

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Встреча глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана, на которой должны были обсудить подготовку мирного договора, планировалась на 23 декабря, но Ереван отказался от участия, сообщили в российском МИД.
"Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Кроме того, как сообщили в МИД России, в четверг прошел телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым.
"Обсуждена ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе", — отмечается в сообщении МИД.
В ходе разговора, добавили в ведомстве, Лавров подчеркнул необходимость соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении связи Нагорного Карабаха и Армении по Лачинскому коридору. В ходе беседы также акцентирована важность продолжения работы по реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и Госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
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