https://ria.ru/20221222/medvedev-1840503332.html

Песков уверен, что Медведев расскажет Путину о визите в Китай

Песков уверен, что Медведев расскажет Путину о визите в Китай - РИА Новости, 22.12.2022

Песков уверен, что Медведев расскажет Путину о визите в Китай

Владимир Путин регулярно общается с зампредседателя Совбеза, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым, нет сомнений, что тот расскажет ему о своем... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:48

2022-12-22T12:48

2022-12-22T13:32

китай

политика

дмитрий медведев

владимир путин

россия

пекин

дмитрий песков

си цзиньпин

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин регулярно общается с зампредседателя Совбеза, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым, нет сомнений, что тот расскажет ему о своем визите в Китай, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Председатель КНР Си Цзиньпин и Медведев встретились в среду в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине."Господин Медведев в постоянном режиме общается с президентом, и разумеется, я не знаю точно, был ли уже контакт и доклад по результатам поездки, но у меня нет сомнений, что при первой возможности он произойдет, поскольку это регулярное абсолютно общение", - сказал Песков журналистам.

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китай

россия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

китай, политика, дмитрий медведев, владимир путин, россия, пекин, дмитрий песков, си цзиньпин