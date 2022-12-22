https://ria.ru/20221222/medvedev-1840503332.html
Песков уверен, что Медведев расскажет Путину о визите в Китай
Песков уверен, что Медведев расскажет Путину о визите в Китай - РИА Новости, 22.12.2022
Песков уверен, что Медведев расскажет Путину о визите в Китай
Владимир Путин регулярно общается с зампредседателя Совбеза, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым, нет сомнений, что тот расскажет ему о своем... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:48
2022-12-22T12:48
2022-12-22T13:32
китай
политика
дмитрий медведев
владимир путин
россия
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дмитрий песков
си цзиньпин
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин регулярно общается с зампредседателя Совбеза, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым, нет сомнений, что тот расскажет ему о своем визите в Китай, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Председатель КНР Си Цзиньпин и Медведев встретились в среду в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине."Господин Медведев в постоянном режиме общается с президентом, и разумеется, я не знаю точно, был ли уже контакт и доклад по результатам поездки, но у меня нет сомнений, что при первой возможности он произойдет, поскольку это регулярное абсолютно общение", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, политика, дмитрий медведев, владимир путин, россия, пекин, дмитрий песков, си цзиньпин
Китай, Политика, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Россия, Пекин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин
12:48 22.12.2022 (обновлено: 13:32 22.12.2022)
Песков уверен, что Медведев расскажет Путину о визите в Китай
Песков не сомневается, что зампред Совбеза России Медведев расскажет Путину о визите в КНР