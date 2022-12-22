https://ria.ru/20221222/maski-1840451610.html
Педиатр призвал взрослых и детей носить маски в общественных местах
Педиатр призвал взрослых и детей носить маски в общественных местах - РИА Новости, 22.12.2022
Педиатр призвал взрослых и детей носить маски в общественных местах
Для снижения риска заражения ОРВИ взрослым и детям следует носить маски в местах большого скопления людей, заявил главный внештатный педиатр Минздрава России,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:46
2022-12-22T10:46
2022-12-22T10:46
россия
общество
здоровье - общество
александр баранов
российская академия наук
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Для снижения риска заражения ОРВИ взрослым и детям следует носить маски в местах большого скопления людей, заявил главный внештатный педиатр Минздрава России, академик РАН Александр Баранов. "Чтобы снизить риск заражения и избежать серьезных осложнений после болезни, в местах большого скопления людей, например, в транспорте, не забывайте надевать маски себе и ребенку", - сказал Баранов журналистам. Он также посоветовал вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции, чтобы избежать многих проблем со здоровьем. По словам специалиста, педиатры в настоящее время наблюдают рост заболеваемости ОРВИ, поэтому родителям следует внимательно следить за самочувствием ребенка и при первых признаках простуды оставить его дома. Кроме того, нельзя заниматься самолечением и тем более давать ребенку антибиотики без назначения врача, подчеркнул Баранов.
https://ria.ru/20221222/orvi-1840424209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, здоровье - общество, александр баранов, российская академия наук
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Александр Баранов, Российская академия наук
Педиатр призвал взрослых и детей носить маски в общественных местах
Педиатр Минздрава Баранов посоветовал взрослым и детям носить маски в общественных местах
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Для снижения риска заражения ОРВИ взрослым и детям следует носить маски в местах большого скопления людей, заявил главный внештатный педиатр Минздрава России, академик РАН Александр Баранов.
"Чтобы снизить риск заражения и избежать серьезных осложнений после болезни, в местах большого скопления людей, например, в транспорте, не забывайте надевать маски себе и ребенку", - сказал Баранов журналистам.
Он также посоветовал вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции, чтобы избежать многих проблем со здоровьем.
По словам специалиста, педиатры в настоящее время наблюдают рост заболеваемости ОРВИ, поэтому родителям следует внимательно следить за самочувствием ребенка и при первых признаках простуды оставить его дома. Кроме того, нельзя заниматься самолечением и тем более давать ребенку антибиотики без назначения врача, подчеркнул Баранов.