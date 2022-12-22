https://ria.ru/20221222/maski-1840451610.html

Педиатр призвал взрослых и детей носить маски в общественных местах

Педиатр призвал взрослых и детей носить маски в общественных местах - РИА Новости, 22.12.2022

Педиатр призвал взрослых и детей носить маски в общественных местах

Для снижения риска заражения ОРВИ взрослым и детям следует носить маски в местах большого скопления людей, заявил главный внештатный педиатр Минздрава России,... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:46

2022-12-22T10:46

2022-12-22T10:46

россия

общество

здоровье - общество

александр баранов

российская академия наук

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Для снижения риска заражения ОРВИ взрослым и детям следует носить маски в местах большого скопления людей, заявил главный внештатный педиатр Минздрава России, академик РАН Александр Баранов. "Чтобы снизить риск заражения и избежать серьезных осложнений после болезни, в местах большого скопления людей, например, в транспорте, не забывайте надевать маски себе и ребенку", - сказал Баранов журналистам. Он также посоветовал вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции, чтобы избежать многих проблем со здоровьем. По словам специалиста, педиатры в настоящее время наблюдают рост заболеваемости ОРВИ, поэтому родителям следует внимательно следить за самочувствием ребенка и при первых признаках простуды оставить его дома. Кроме того, нельзя заниматься самолечением и тем более давать ребенку антибиотики без назначения врача, подчеркнул Баранов.

https://ria.ru/20221222/orvi-1840424209.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, александр баранов, российская академия наук