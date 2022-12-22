https://ria.ru/20221222/magate-1840479674.html

МАГАТЭ не в состоянии прекратить обстрелы Запорожской АЭС, заявил Балицкий

МАГАТЭ не в состоянии прекратить обстрелы Запорожской АЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 22.12.2022

МАГАТЭ не в состоянии прекратить обстрелы Запорожской АЭС, заявил Балицкий

МАГАТЭ не в состоянии решить вопросы прекращения обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:53

2022-12-22T11:53

2022-12-22T11:53

евгений балицкий

рафаэль гросси

запорожская область

магатэ

запорожская аэс

алексей лихачев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. МАГАТЭ не в состоянии решить вопросы прекращения обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Мы возлагали большие надежды на миссию МАГАТЭ. На сегодня мы понимаем из всех процессов, которые произошли за это время, посещений, разговоров, обсуждений, выступлений в ООН, что МАГАТЭ не в состоянии и нет у них достаточных полномочий для того, чтобы решить вопросы прекращения стрельбы по мирным гражданам, по мирным объектам, по атомным объектам. Этих возможностей у них нет, а все остальное – мишура, которой мы уже давно не доверяем", - сказал Балицкий в эфире Первого канала. По его словам, сегодня надо использовать все рычаги для обеспечения безопасности в работе Запорожской АЭС. Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня проведет консультации в Москве, встретится с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.

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