https://ria.ru/20221222/lyayen-1840406498.html

"Показушница": в Twitter высмеяли акцию главы ЕК в поддержку Украины

"Показушница": в Twitter высмеяли акцию главы ЕК в поддержку Украины - РИА Новости, 22.12.2022

"Показушница": в Twitter высмеяли акцию главы ЕК в поддержку Украины

Пользователи Twitter обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в лицемерии из-за акции солидарности с Украиной. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T04:10

2022-12-22T04:10

2022-12-22T15:41

в мире

урсула фон дер ляйен

брюссель

москва

вооруженные силы рф

еврокомиссия

украина

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в лицемерии из-за акции солидарности с Украиной.К публикации глава Еврокомиссии приложила видео, на котором в здании ЕК и на прилегающих территориях полностью отключают свет.Читатели аккаунта фон дер Ляйен отнеслись к этой акции скептически и уличили политика в лицемерии."Все комментарии здесь против вас. В каком же клоунском мире вы живете", — написал James Crotty."Весь свет включен в знак протеста против вас и вашего любимчика Зеленского, но ваши контракты с Pfizer все еще во тьме..." — с иронией отметил Energieerhaltungssatz."Конфликт успешно ведется на PR-фронте, как я погляжу", — съязвила Greta Aurora."Вы самый большой показушник, которого я когда-либо видел!" — разозлился Silver Lacker."Включите свет, включите обогреватели и насладитесь рождественской музыкой, свечами и бренди. К черту Украину и Зеленского", — заявил Euripides."Выключите также коррупцию, это может помочь", — пошутил squiddymute."Окей, это мило, а теперь сделайте что-нибудь, что на самом деле хоть на что-то повлияет", — прокомментировал ::1."Поправка: парламент вынужден был отключить свет по причине нехватки электричества благодаря сумасшедшим решениям, принятым фон дер Ляйен", — подметил Laopi."А в вашем пентхаусе в Брюсселе достаточно тепло?" — спросил Tweep des Vaderlands."В отставку!" — заключил I am Legion.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20221220/sanktsii-1839968772.html

https://ria.ru/20221213/ukraina-1838441340.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221218/zakharova-1839607680.html

брюссель

москва

украина

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в мире, урсула фон дер ляйен, брюссель, москва, вооруженные силы рф, еврокомиссия, украина