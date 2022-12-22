https://ria.ru/20221222/lnr-1840626996.html

В ЛНР запретили движение транспорта во время запрета присутствия на улицах

В ЛНР запретили движение транспорта во время запрета присутствия на улицах - РИА Новости, 22.12.2022

В ЛНР запретили движение транспорта во время запрета присутствия на улицах

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запретил движение транспортных средств в период действия запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:59

2022-12-22T17:59

2022-12-22T17:59

специальная военная операция на украине

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

луганск

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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запретил движение транспортных средств в период действия запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах. "Установить, что на территории Луганской Народной Республики в период действия запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах... запрещается движение транспортных средств, за исключением случаев, установленных настоящим указом", - говорится в документе. В указе сообщается, что исключения составляют транспортные средства, имеющие цветографические обозначения органов государственной власти, скорой медицинской помощи, пожарной и спасательной, аварийной газовой службы, специальных транспортных средств коммунальных предприятий, а также воинских и гуманитарных колонн. Иным транспортным средствам разрешается движение при наличии специального пропуска.

https://ria.ru/20221214/lugansk-1838506411.html

луганская народная республика

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луганск

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леонид пасечник, луганская народная республика, россия, луганск