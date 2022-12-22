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В ЛНР запретили движение транспорта во время запрета присутствия на улицах - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/lnr-1840626996.html
В ЛНР запретили движение транспорта во время запрета присутствия на улицах
В ЛНР запретили движение транспорта во время запрета присутствия на улицах - РИА Новости, 22.12.2022
В ЛНР запретили движение транспорта во время запрета присутствия на улицах
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запретил движение транспортных средств в период действия запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:59
2022-12-22T17:59
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
луганск
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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запретил движение транспортных средств в период действия запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах. "Установить, что на территории Луганской Народной Республики в период действия запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах... запрещается движение транспортных средств, за исключением случаев, установленных настоящим указом", - говорится в документе. В указе сообщается, что исключения составляют транспортные средства, имеющие цветографические обозначения органов государственной власти, скорой медицинской помощи, пожарной и спасательной, аварийной газовой службы, специальных транспортных средств коммунальных предприятий, а также воинских и гуманитарных колонн. Иным транспортным средствам разрешается движение при наличии специального пропуска.
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леонид пасечник, луганская народная республика, россия, луганск
Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия, Луганск
17:59 22.12.2022
 
В ЛНР запретили движение транспорта во время запрета присутствия на улицах

Пасечник запретил в ЛНР движение транспорта в период запрета на нахождение на улицах

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкМашины в центре Луганска
Машины в центре Луганска - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Машины в центре Луганска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запретил движение транспортных средств в период действия запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах.
"Установить, что на территории Луганской Народной Республики в период действия запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах... запрещается движение транспортных средств, за исключением случаев, установленных настоящим указом", - говорится в документе.
В указе сообщается, что исключения составляют транспортные средства, имеющие цветографические обозначения органов государственной власти, скорой медицинской помощи, пожарной и спасательной, аварийной газовой службы, специальных транспортных средств коммунальных предприятий, а также воинских и гуманитарных колонн.
Иным транспортным средствам разрешается движение при наличии специального пропуска.
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Специальная военная операция на УкраинеЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛуганск
 
 
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