https://ria.ru/20221222/lnr-1840420075.html

Украинские войска формируют ударные группы на Купянском направлении

Украинские войска формируют ударные группы на Купянском направлении - РИА Новости, 22.12.2022

Украинские войска формируют ударные группы на Купянском направлении

Киевские силовики формируют ударные батальонно-тактические группы с бронетехникой и артиллерией на купянском направлении, сообщил РИА Новости офицер Народной... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T08:36

2022-12-22T08:36

2022-12-22T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229910_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4360c2e37a25c51b45e13ed84bb3b6b5.jpg

ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Киевские силовики формируют ударные батальонно-тактические группы с бронетехникой и артиллерией на купянском направлении, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. "В районе населенного пункта Купянск выявлено формирование батальонно-тактических групп, усиленных бронетехникой и артиллерией", - заявил Марочко Он уточнил, что для минимизации потерь при огневом налете подразделения рассредоточены в разных местах, также проводятся маскировочные мероприятия.

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, андрей марочко, луганская народная республика, безопасность