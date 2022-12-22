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Украинские войска формируют ударные группы на Купянском направлении - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска формируют ударные группы на Купянском направлении
Украинские войска формируют ударные группы на Купянском направлении - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска формируют ударные группы на Купянском направлении
Киевские силовики формируют ударные батальонно-тактические группы с бронетехникой и артиллерией на купянском направлении, сообщил РИА Новости офицер Народной... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T08:36
2022-12-22T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
безопасность
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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Киевские силовики формируют ударные батальонно-тактические группы с бронетехникой и артиллерией на купянском направлении, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. "В районе населенного пункта Купянск выявлено формирование батальонно-тактических групп, усиленных бронетехникой и артиллерией", - заявил Марочко Он уточнил, что для минимизации потерь при огневом налете подразделения рассредоточены в разных местах, также проводятся маскировочные мероприятия.
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Безопасность
08:36 22.12.2022 (обновлено: 09:15 22.12.2022)
 
Украинские войска формируют ударные группы на Купянском направлении

Народная милиция ЛНР: украинские войска формируют ударные группы на Купянском направлении

© AP Photo / LibkosУкраинский военный в окопе
Украинский военный в окопе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинский военный в окопе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Киевские силовики формируют ударные батальонно-тактические группы с бронетехникой и артиллерией на купянском направлении, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
"В районе населенного пункта Купянск выявлено формирование батальонно-тактических групп, усиленных бронетехникой и артиллерией", - заявил Марочко
Он уточнил, что для минимизации потерь при огневом налете подразделения рассредоточены в разных местах, также проводятся маскировочные мероприятия.
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