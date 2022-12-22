https://ria.ru/20221222/kronshtadt-1840569784.html

Подлодка "Кронштадт" проекта 677 приступит к госиспытаниям в конце декабря

Подлодка "Кронштадт" проекта 677 приступит к госиспытаниям в конце декабря - РИА Новости, 22.12.2022

Подлодка "Кронштадт" проекта 677 приступит к госиспытаниям в конце декабря

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил 23 декабря как дату спуска на воду новой дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки" проекта 677... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:26

2022-12-22T15:26

2022-12-22T15:26

безопасность

николай евменов

россия

санкт-петербург

кронштадт

адмиралтейские верфи

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил 23 декабря как дату спуска на воду новой дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки" проекта 677 "Лада", строящуюся на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, сообщили в четверг в Минобороны России. "В конце декабря текущего года АО "Адмиралтейские верфи" приступит к государственным испытаниям подводной лодки 677 проекта – "Кронштадт", - говорится в релизе. При этом на "Адмиралтейских верфях" продолжается строительство еще двух подводных кораблей проекта 677 – "Вологда" и "Ярославль", которые заложили парно в июне этого года. Госконтракт на их строительство заключен в июне 2019 года на форуме "Армия-2019". Подлодки проекта 677 относятся к IV поколению неатомных субмарин. По оценке Минобороны РФ, лодки являются самыми современными и перспективными российскими неатомными подводными кораблями "с точки зрения боевой эффективности и ряда других тактико-технических характеристик".

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безопасность, николай евменов, россия, санкт-петербург, кронштадт, адмиралтейские верфи