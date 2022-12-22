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Подлодка "Кронштадт" проекта 677 приступит к госиспытаниям в конце декабря
Подлодка "Кронштадт" проекта 677 приступит к госиспытаниям в конце декабря - РИА Новости, 22.12.2022
Подлодка "Кронштадт" проекта 677 приступит к госиспытаниям в конце декабря
Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил 23 декабря как дату спуска на воду новой дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки" проекта 677... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:26
2022-12-22T15:26
2022-12-22T15:26
безопасность
николай евменов
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санкт-петербург
кронштадт
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил 23 декабря как дату спуска на воду новой дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки" проекта 677 "Лада", строящуюся на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, сообщили в четверг в Минобороны России. "В конце декабря текущего года АО "Адмиралтейские верфи" приступит к государственным испытаниям подводной лодки 677 проекта – "Кронштадт", - говорится в релизе. При этом на "Адмиралтейских верфях" продолжается строительство еще двух подводных кораблей проекта 677 – "Вологда" и "Ярославль", которые заложили парно в июне этого года. Госконтракт на их строительство заключен в июне 2019 года на форуме "Армия-2019". Подлодки проекта 677 относятся к IV поколению неатомных субмарин. По оценке Минобороны РФ, лодки являются самыми современными и перспективными российскими неатомными подводными кораблями "с точки зрения боевой эффективности и ряда других тактико-технических характеристик".
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безопасность, николай евменов, россия, санкт-петербург, кронштадт, адмиралтейские верфи
Безопасность, Николай Евменов, Россия, Санкт-Петербург, Кронштадт, Адмиралтейские верфи
Подлодка "Кронштадт" проекта 677 приступит к госиспытаниям в конце декабря
Минобороны: подлодка "Кронштадт" проекта 677 приступит к госиспытаниям в конце декабря
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил 23 декабря как дату спуска на воду новой дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки" проекта 677 "Лада", строящуюся на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, сообщили в четверг в Минобороны России.
"В конце декабря текущего года АО "Адмиралтейские верфи" приступит к государственным испытаниям подводной лодки 677 проекта – "Кронштадт", - говорится в релизе.
При этом на "Адмиралтейских верфях" продолжается строительство еще двух подводных кораблей проекта 677 – "Вологда" и "Ярославль", которые заложили парно в июне этого года. Госконтракт на их строительство заключен в июне 2019 года на форуме "Армия-2019".
Подлодки проекта 677 относятся к IV поколению неатомных субмарин. По оценке Минобороны РФ, лодки являются самыми современными и перспективными российскими неатомными подводными кораблями "с точки зрения боевой эффективности и ряда других тактико-технических характеристик".