https://ria.ru/20221222/konkurs-1840596025.html

"Мисс Россия — 2022" примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная" в США

"Мисс Россия — 2022" примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная" в США - РИА Новости, 22.12.2022

"Мисс Россия — 2022" примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная" в США

"Мисс Россия-2022" Анна Линникова сообщила, что примет участие в 71-м международном конкурcе "Мисс Вселенная", финал которого пройдет 14 января 2023 года в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:42

2022-12-22T16:42

2022-12-22T16:43

россия

санкт-петербург

мисс вселенная

мисс россия

шоубиз

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Мисс Россия-2022" Анна Линникова сообщила, что примет участие в 71-м международном конкурcе "Мисс Вселенная", финал которого пройдет 14 января 2023 года в американском штате Луизиана. "Сейчас идет подготовка к конкурсу "Мисс Вселенная". Мы весь ноябрь, весь декабрь активно готовимся… Мне очень интересно поучаствовать, проверить себя, насколько я к этому готова... Думаю, готова на все 100 процентов достойно представить Россию в этом году", - сказала Линникова на пресс-конференции. На конкурс "Мисс Вселенная" в этом году заявлено 100 участниц со всего мира. Россию представит Анна Линникова - студентка Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. Особенностью конкурса станет "белая накидка", которую для участниц приготовили организаторы. "Дирекция "Мисс Вселенная" отправила всем участницам кейп - белую накидку для выхода в купальниках и предложила каждой девушке вместе с отечественным дизайнером придумать, чем она ее украсит", - сообщила генеральный директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк. Она добавила, что дизайн накидки будет связан с областью культуры, русских традиций. Вечернее платье будет "создано из шелковой органзы, ярко-алого цвета, инкрустировано 50 тысячами хрустальных кристаллов". "Национальный костюм "Корона Российской Империи" было создано из новой коллекции, которая называется "Эрмитаж". Эта коллекция создается сейчас в сотрудничестве с Государственным музеем "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге. Платье создано на основе исторических нарядов российских императриц", - добавила Белякова. По ее словам, бархатный национальный костюм также украшают речной жемчуг и полудрагоценные камни. Ежегодный международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" является одним из самых престижных конкурсов красоты в мире наряду с конкурсами "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". Впервые был проведен в 1952 году.

https://ria.ru/20221027/missvselennaya-1827268632.html

https://ria.ru/20220722/miss-1804199713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, мисс вселенная, мисс россия