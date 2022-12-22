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МВД России сообщило о риске обострения социальных конфликтов с мигрантами - РИА Новости, 22.12.2022
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МВД России сообщило о риске обострения социальных конфликтов с мигрантами
МВД России сообщило о риске обострения социальных конфликтов с мигрантами - РИА Новости, 22.12.2022
МВД России сообщило о риске обострения социальных конфликтов с мигрантами
Отток россиян за границу в этом году усилился: на этом фоне в отдельных субъектах РФ растут риски обострения социальных конфликтов с мигрантами, появляются... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:53
2022-12-22T16:53
общество
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Отток россиян за границу в этом году усилился: на этом фоне в отдельных субъектах РФ растут риски обострения социальных конфликтов с мигрантами, появляются этнические анклавы, ухудшающие криминогенную ситуацию и формирующие теневую экономику, говорится в проекте Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Соответствующий проект подготовило МВД России, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий усилился миграционный отток за рубеж населения России. На этом фоне прогрессирующий процесс замещения иностранными гражданами естественной и миграционной убыли населения страны формирует в отдельных субъектах Российской Федерации риски обострения социальных конфликтов. Быстро растущая численность выходцев из иностранных государств, в том числе приобретших гражданство Российской Федерации, ‎а также их стремление к компактному и обособленному от местного населения проживанию является причиной формирования этнических (полиэтнических) анклавов", - говорится в документе. Подчеркивается, что в районе таких поселений устанавливается "непубличная власть и неформальная юрисдикция". Более того, в подобных анклавах ухудшается криминогенная ситуация, а также "формируются теневая экономика и рынок труда". "Поскольку сложившая ситуация, по всей видимости, будет иметь структурные последствия, требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, налоговых, социальных ‎и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока за рубеж граждан Российской Федерации, а также совершенствованию механизмов адаптации и интеграции выходцев ‎из-за рубежа и их несовершеннолетних детей, в том числе приобретших гражданство Российской Федерации", - добавляется в документе.
https://ria.ru/20221222/migranty-1840574266.html
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общество, россия
Общество, Россия
16:53 22.12.2022
 
МВД России сообщило о риске обострения социальных конфликтов с мигрантами

МВД: риски конфликтов с мигрантами выросли из-за усиления оттока россиян за рубеж

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗдание Министерства внутренних дел РФ в Москве
Здание Министерства внутренних дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства внутренних дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Отток россиян за границу в этом году усилился: на этом фоне в отдельных субъектах РФ растут риски обострения социальных конфликтов с мигрантами, появляются этнические анклавы, ухудшающие криминогенную ситуацию и формирующие теневую экономику, говорится в проекте Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.
Соответствующий проект подготовило МВД России, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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"В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий усилился миграционный отток за рубеж населения России. На этом фоне прогрессирующий процесс замещения иностранными гражданами естественной и миграционной убыли населения страны формирует в отдельных субъектах Российской Федерации риски обострения социальных конфликтов. Быстро растущая численность выходцев из иностранных государств, в том числе приобретших гражданство Российской Федерации, ‎а также их стремление к компактному и обособленному от местного населения проживанию является причиной формирования этнических (полиэтнических) анклавов", - говорится в документе.
Подчеркивается, что в районе таких поселений устанавливается "непубличная власть и неформальная юрисдикция". Более того, в подобных анклавах ухудшается криминогенная ситуация, а также "формируются теневая экономика и рынок труда".
"Поскольку сложившая ситуация, по всей видимости, будет иметь структурные последствия, требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, налоговых, социальных ‎и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока за рубеж граждан Российской Федерации, а также совершенствованию механизмов адаптации и интеграции выходцев ‎из-за рубежа и их несовершеннолетних детей, в том числе приобретших гражданство Российской Федерации", - добавляется в документе.
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