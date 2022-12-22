https://ria.ru/20221222/konflikt-1840601882.html
МВД России сообщило о риске обострения социальных конфликтов с мигрантами
МВД России сообщило о риске обострения социальных конфликтов с мигрантами - РИА Новости, 22.12.2022
МВД России сообщило о риске обострения социальных конфликтов с мигрантами
Отток россиян за границу в этом году усилился: на этом фоне в отдельных субъектах РФ растут риски обострения социальных конфликтов с мигрантами, появляются... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:53
2022-12-22T16:53
2022-12-22T16:53
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153130/48/1531304895_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9069bb27b97aeb93355e431832a7f60.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Отток россиян за границу в этом году усилился: на этом фоне в отдельных субъектах РФ растут риски обострения социальных конфликтов с мигрантами, появляются этнические анклавы, ухудшающие криминогенную ситуацию и формирующие теневую экономику, говорится в проекте Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Соответствующий проект подготовило МВД России, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий усилился миграционный отток за рубеж населения России. На этом фоне прогрессирующий процесс замещения иностранными гражданами естественной и миграционной убыли населения страны формирует в отдельных субъектах Российской Федерации риски обострения социальных конфликтов. Быстро растущая численность выходцев из иностранных государств, в том числе приобретших гражданство Российской Федерации, а также их стремление к компактному и обособленному от местного населения проживанию является причиной формирования этнических (полиэтнических) анклавов", - говорится в документе. Подчеркивается, что в районе таких поселений устанавливается "непубличная власть и неформальная юрисдикция". Более того, в подобных анклавах ухудшается криминогенная ситуация, а также "формируются теневая экономика и рынок труда". "Поскольку сложившая ситуация, по всей видимости, будет иметь структурные последствия, требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, налоговых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока за рубеж граждан Российской Федерации, а также совершенствованию механизмов адаптации и интеграции выходцев из-за рубежа и их несовершеннолетних детей, в том числе приобретших гражданство Российской Федерации", - добавляется в документе.
https://ria.ru/20221222/migranty-1840574266.html
https://ria.ru/20220408/nauka-1782583365.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153130/48/1531304895_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91dae00eab7a36080126321ab8fecf15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
МВД России сообщило о риске обострения социальных конфликтов с мигрантами
МВД: риски конфликтов с мигрантами выросли из-за усиления оттока россиян за рубеж
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Отток россиян за границу в этом году усилился: на этом фоне в отдельных субъектах РФ растут риски обострения социальных конфликтов с мигрантами, появляются этнические анклавы, ухудшающие криминогенную ситуацию и формирующие теневую экономику, говорится в проекте
Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.
Соответствующий проект подготовило МВД России, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий усилился миграционный отток за рубеж населения России. На этом фоне прогрессирующий процесс замещения иностранными гражданами естественной и миграционной убыли населения страны формирует в отдельных субъектах Российской Федерации риски обострения социальных конфликтов. Быстро растущая численность выходцев из иностранных государств, в том числе приобретших гражданство Российской Федерации, а также их стремление к компактному и обособленному от местного населения проживанию является причиной формирования этнических (полиэтнических) анклавов", - говорится в документе.
Подчеркивается, что в районе таких поселений устанавливается "непубличная власть и неформальная юрисдикция". Более того, в подобных анклавах ухудшается криминогенная ситуация, а также "формируются теневая экономика и рынок труда".
"Поскольку сложившая ситуация, по всей видимости, будет иметь структурные последствия, требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, налоговых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока за рубеж граждан Российской Федерации, а также совершенствованию механизмов адаптации и интеграции выходцев из-за рубежа и их несовершеннолетних детей, в том числе приобретших гражданство Российской Федерации", - добавляется в документе.