https://ria.ru/20221222/kitay-1840420955.html

Китайский посол оценил отношения с Россией

Китайский посол оценил отношения с Россией - РИА Новости, 22.12.2022

Китайский посол оценил отношения с Россией

Взаимная поддержка между Россией и Китаем в 2022 году усилилась, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T08:52

2022-12-22T08:52

2022-12-22T08:52

в мире

россия

китай

чжан ханьхуэй

владимир путин

си цзиньпин

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_004ed4569cb1b0f85ef2d945dcacdd72.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Взаимная поддержка между Россией и Китаем в 2022 году усилилась, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Взаимная поддержка между нашими странами усилилась. Российская сторона отстаивала справедливую позицию по целому ряду вопросов, касающихся Тайваня, Сянгана, Синьцзяна и так далее. Китай занял беспристрастную позицию по украинскому вопросу, выступил против введения односторонних санкций, выразил надежду на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, призывал США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с Россией", - сказал посол. По словам Чжан Ханьхуэя, в 2022 году китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия также получили новое развитие на высоком уровне. "Контакты на высшем уровне между нашими странами стали более тесными. Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент РФ Владимир Путин в феврале встретились на Зимней Олимпиаде в Пекине, а в сентябре – на полях саммита ШОС в Самарканде и наметили направления развития двусторонних отношений", - добавил он. Он также отметил, что в 2022 году в формате видеоконференции прошла 27 регулярная встреча глав правительств двух стран. Член ПК ВСНП Ли Чжаньшу успешно посетил Россию и принял участие в Восточном экономическом форуме.

https://ria.ru/20221214/otnosheniya-1838739605.html

https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816719772.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, китай, чжан ханьхуэй, владимир путин, си цзиньпин, шос