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Китайский посол оценил отношения с Россией - РИА Новости, 22.12.2022
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Китайский посол оценил отношения с Россией
Китайский посол оценил отношения с Россией - РИА Новости, 22.12.2022
Китайский посол оценил отношения с Россией
Взаимная поддержка между Россией и Китаем в 2022 году усилилась, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T08:52
2022-12-22T08:52
в мире
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китай
чжан ханьхуэй
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Взаимная поддержка между Россией и Китаем в 2022 году усилилась, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Взаимная поддержка между нашими странами усилилась. Российская сторона отстаивала справедливую позицию по целому ряду вопросов, касающихся Тайваня, Сянгана, Синьцзяна и так далее. Китай занял беспристрастную позицию по украинскому вопросу, выступил против введения односторонних санкций, выразил надежду на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, призывал США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с Россией", - сказал посол. По словам Чжан Ханьхуэя, в 2022 году китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия также получили новое развитие на высоком уровне. "Контакты на высшем уровне между нашими странами стали более тесными. Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент РФ Владимир Путин в феврале встретились на Зимней Олимпиаде в Пекине, а в сентябре – на полях саммита ШОС в Самарканде и наметили направления развития двусторонних отношений", - добавил он. Он также отметил, что в 2022 году в формате видеоконференции прошла 27 регулярная встреча глав правительств двух стран. Член ПК ВСНП Ли Чжаньшу успешно посетил Россию и принял участие в Восточном экономическом форуме.
https://ria.ru/20221214/otnosheniya-1838739605.html
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в мире, россия, китай, чжан ханьхуэй, владимир путин, си цзиньпин, шос
В мире, Россия, Китай, Чжан Ханьхуэй, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
08:52 22.12.2022
 
Китайский посол оценил отношения с Россией

Посол Чжан Ханьхуэй: отношения Китая и России стали более крепкими в 2022 году

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Взаимная поддержка между Россией и Китаем в 2022 году усилилась, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Взаимная поддержка между нашими странами усилилась. Российская сторона отстаивала справедливую позицию по целому ряду вопросов, касающихся Тайваня, Сянгана, Синьцзяна и так далее. Китай занял беспристрастную позицию по украинскому вопросу, выступил против введения односторонних санкций, выразил надежду на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, призывал США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с Россией", - сказал посол.
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По словам Чжан Ханьхуэя, в 2022 году китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия также получили новое развитие на высоком уровне.
"Контакты на высшем уровне между нашими странами стали более тесными. Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент РФ Владимир Путин в феврале встретились на Зимней Олимпиаде в Пекине, а в сентябре – на полях саммита ШОС в Самарканде и наметили направления развития двусторонних отношений", - добавил он.
Он также отметил, что в 2022 году в формате видеоконференции прошла 27 регулярная встреча глав правительств двух стран. Член ПК ВСНП Ли Чжаньшу успешно посетил Россию и принял участие в Восточном экономическом форуме.
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