Китайский посол оценил отношения с Россией
Посол Чжан Ханьхуэй: отношения Китая и России стали более крепкими в 2022 году
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Взаимная поддержка между Россией и Китаем в 2022 году усилилась, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Взаимная поддержка между нашими странами усилилась. Российская сторона отстаивала справедливую позицию по целому ряду вопросов, касающихся Тайваня, Сянгана, Синьцзяна и так далее. Китай занял беспристрастную позицию по украинскому вопросу, выступил против введения односторонних санкций, выразил надежду на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, призывал США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с Россией", - сказал посол.
По словам Чжан Ханьхуэя, в 2022 году китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия также получили новое развитие на высоком уровне.
"Контакты на высшем уровне между нашими странами стали более тесными. Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент РФ Владимир Путин в феврале встретились на Зимней Олимпиаде в Пекине, а в сентябре – на полях саммита ШОС в Самарканде и наметили направления развития двусторонних отношений", - добавил он.
Он также отметил, что в 2022 году в формате видеоконференции прошла 27 регулярная встреча глав правительств двух стран. Член ПК ВСНП Ли Чжаньшу успешно посетил Россию и принял участие в Восточном экономическом форуме.
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