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В Москве сохранится тенденция вспышек гриппа и ОРВИ, заявил Вечорко
В Москве сохранится тенденция вспышек гриппа и ОРВИ, заявил Вечорко - РИА Новости, 22.12.2022
В Москве сохранится тенденция вспышек гриппа и ОРВИ, заявил Вечорко
Тенденция вспышек гриппа и ОРВИ в Москве будет сохраняться, сообщил в своем Telegram-канале главный врач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:49
2022-12-22T13:49
2022-12-22T13:49
общество
здоровье - общество
валерий вечорко
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
орви
грипп
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тенденция вспышек гриппа и ОРВИ в Москве будет сохраняться, сообщил в своем Telegram-канале главный врач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко. "Да, из-за пандемии на второй план ушли многие сезонные вирусные инфекции. Похоже, пока не появится нового вирулентного штамма COVID-19 - тенденция вспышек гриппа и ОРВИ будет сохраняться", - написал Вечорко. Главврач настоятельно порекомендовал горожанам не забывать про ревакцинацию от COVID-19 и важность выполнения прививок от гриппа в 2023-м, Новом году. Ранее столичный Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы носить маски в общественных местах во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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общество, здоровье - общество, валерий вечорко, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), орви, грипп
Общество, Здоровье - Общество, Валерий Вечорко, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ОРВИ, Грипп
В Москве сохранится тенденция вспышек гриппа и ОРВИ, заявил Вечорко
Главврач Вечорко: в Москве сохранится тенденция сезонных вспышек гриппа и ОРВИ