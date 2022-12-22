https://ria.ru/20221222/gripp-1840528792.html

В Москве сохранится тенденция вспышек гриппа и ОРВИ, заявил Вечорко

В Москве сохранится тенденция вспышек гриппа и ОРВИ, заявил Вечорко - РИА Новости, 22.12.2022

В Москве сохранится тенденция вспышек гриппа и ОРВИ, заявил Вечорко

Тенденция вспышек гриппа и ОРВИ в Москве будет сохраняться, сообщил в своем Telegram-канале главный врач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:49

2022-12-22T13:49

2022-12-22T13:49

общество

здоровье - общество

валерий вечорко

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

орви

грипп

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тенденция вспышек гриппа и ОРВИ в Москве будет сохраняться, сообщил в своем Telegram-канале главный врач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко. "Да, из-за пандемии на второй план ушли многие сезонные вирусные инфекции. Похоже, пока не появится нового вирулентного штамма COVID-19 - тенденция вспышек гриппа и ОРВИ будет сохраняться", - написал Вечорко. Главврач настоятельно порекомендовал горожанам не забывать про ревакцинацию от COVID-19 и важность выполнения прививок от гриппа в 2023-м, Новом году. Ранее столичный Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы носить маски в общественных местах во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

https://ria.ru/20221216/alkogol-1839247817.html

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общество, здоровье - общество, валерий вечорко, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), орви, грипп