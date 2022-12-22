Рейтинг@Mail.ru
В Москве сохранится тенденция вспышек гриппа и ОРВИ, заявил Вечорко - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/gripp-1840528792.html
В Москве сохранится тенденция вспышек гриппа и ОРВИ, заявил Вечорко
В Москве сохранится тенденция вспышек гриппа и ОРВИ, заявил Вечорко - РИА Новости, 22.12.2022
В Москве сохранится тенденция вспышек гриппа и ОРВИ, заявил Вечорко
Тенденция вспышек гриппа и ОРВИ в Москве будет сохраняться, сообщил в своем Telegram-канале главный врач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:49
2022-12-22T13:49
общество
здоровье - общество
валерий вечорко
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
орви
грипп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759447271_0:74:2001:1199_1920x0_80_0_0_2a207f295b9c58a3a5da9377cbe00fca.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тенденция вспышек гриппа и ОРВИ в Москве будет сохраняться, сообщил в своем Telegram-канале главный врач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко. "Да, из-за пандемии на второй план ушли многие сезонные вирусные инфекции. Похоже, пока не появится нового вирулентного штамма COVID-19 - тенденция вспышек гриппа и ОРВИ будет сохраняться", - написал Вечорко. Главврач настоятельно порекомендовал горожанам не забывать про ревакцинацию от COVID-19 и важность выполнения прививок от гриппа в 2023-м, Новом году. Ранее столичный Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы носить маски в общественных местах во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
https://ria.ru/20221216/alkogol-1839247817.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759447271_40:0:1876:1377_1920x0_80_0_0_a4398c76b8c4f9dc5236513748b2fa9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, валерий вечорко, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), орви, грипп
Общество, Здоровье - Общество, Валерий Вечорко, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ОРВИ, Грипп
13:49 22.12.2022
 
В Москве сохранится тенденция вспышек гриппа и ОРВИ, заявил Вечорко

Главврач Вечорко: в Москве сохранится тенденция сезонных вспышек гриппа и ОРВИ

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлавный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тенденция вспышек гриппа и ОРВИ в Москве будет сохраняться, сообщил в своем Telegram-канале главный врач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.
"Да, из-за пандемии на второй план ушли многие сезонные вирусные инфекции. Похоже, пока не появится нового вирулентного штамма COVID-19 - тенденция вспышек гриппа и ОРВИ будет сохраняться", - написал Вечорко.
Главврач настоятельно порекомендовал горожанам не забывать про ревакцинацию от COVID-19 и важность выполнения прививок от гриппа в 2023-м, Новом году.
Ранее столичный Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы носить маски в общественных местах во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Бутылка вина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 17:17
Минздрав предупредил об опасности употребления алкоголя при ОРВИ
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоВалерий ВечоркоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОРВИГрипп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала