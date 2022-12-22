https://ria.ru/20221222/grazhdanstvo-1840534066.html
Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства
Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства - РИА Новости, 22.12.2022
Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства
Президент Владимир Путин подписал указ о выходе бизнесмена Рубена Варданяна из российского гражданства, следует из документа, опубликованного на официальном... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:05
2022-12-22T14:05
2022-12-22T16:11
россия
владимир путин
араик арутюнян
нагорный карабах
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о выходе бизнесмена Рубена Варданяна из российского гражданства, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Удовлетворить заявления о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: <…> Варданян Рубен Карленович, родившийся 25 мая 1968 года в Армении", — говорится в указе.В сентябре Варданян заявил, что хочет выйти из российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. В начале ноября лидер непризнанной республики Араик Арутюнян назначил его главой правительства. Сообщалось, что бизнесмен будет координировать сферы здравоохранения, юстиции, внешних сношений, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктур, градостроительства, финансов и экономики.
https://ria.ru/20221104/karabakh-1829204358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, араик арутюнян, нагорный карабах
Россия, Владимир Путин, Араик Арутюнян, Нагорный Карабах
14:05 22.12.2022 (обновлено: 16:11 22.12.2022)
Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства
Путин своим указом удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства