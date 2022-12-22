https://ria.ru/20221222/grazhdanstvo-1840534066.html

Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства

Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства - РИА Новости, 22.12.2022

Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства

Президент Владимир Путин подписал указ о выходе бизнесмена Рубена Варданяна из российского гражданства, следует из документа, опубликованного на официальном... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:05

2022-12-22T14:05

2022-12-22T16:11

россия

владимир путин

араик арутюнян

нагорный карабах

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о выходе бизнесмена Рубена Варданяна из российского гражданства, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Удовлетворить заявления о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: <…> Варданян Рубен Карленович, родившийся 25 мая 1968 года в Армении", — говорится в указе.В сентябре Варданян заявил, что хочет выйти из российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. В начале ноября лидер непризнанной республики Араик Арутюнян назначил его главой правительства. Сообщалось, что бизнесмен будет координировать сферы здравоохранения, юстиции, внешних сношений, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктур, градостроительства, финансов и экономики.

https://ria.ru/20221104/karabakh-1829204358.html

россия

нагорный карабах

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, араик арутюнян, нагорный карабах