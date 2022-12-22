https://ria.ru/20221222/gosduma-1840398164.html

Итоги осенней сессии Госдумы: новые регионы и гарантии мобилизованным

Итоги осенней сессии Госдумы: новые регионы и гарантии мобилизованным - РИА Новости, 22.12.2022

Итоги осенней сессии Госдумы: новые регионы и гарантии мобилизованным

Осенняя сессия Госдумы традиционно была посвящена рассмотрению бюджета, также были рассмотрены конституционные законы о вхождении новых регионов в состав... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T00:43

2022-12-22T00:43

2022-12-22T00:48

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общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Осенняя сессия Госдумы традиционно была посвящена рассмотрению бюджета, также были рассмотрены конституционные законы о вхождении новых регионов в состав России, приняты поправки о гарантиях мобилизованным, в четверг состоится заключительное заседание Думы перед праздниками, с итогами сессии перед парламентариями выступит спикер палаты Вячеслав Володин. Новые регионыГосдума приняла четыре конституционных закона, обеспечивающих вхождение новых регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В тот же день были ратифицированы соответствующие международные договоры. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, на котором рассматривались данные законы, заявил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ждали воссоединения с РФ 30 лет. Бюджет и экономика В период осенней сессии особое внимание депутатов было уделено рассмотрению и утверждению федерального бюджета на 2023-2025 годы в связи с усиливающимся санкционным давлением на Россию со стороны недружественных стран после начала ею специальной военной операции (СВО). Несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию все приоритеты, в первую очередь, выполнение социальных обязательств, обеспечены финансами и учтены в бюджете. Особенностями бюджета является его антикризисная направленность и сохранение его дефицита все три года, но с постепенным снижением до 0,7% ВВП в 2025 году. Одним из приоритетов бюджета является и интеграция четырех новых регионов в экономику России. В связи с этим депутатами был принят ряд законов, в том числе об установлении особенностей налогообложения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Госдума также приняла пакет законов, направленных на усиление контроля за иностранными инвестициями в стратегические сектора российской экономики, разработанный в целях предупреждения рисков, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в организации, чья деятельность имеет стратегическое значение для обороны и безопасности государства, а также в целях совершенствования правового регулирования в этой сфере и улучшения инвестиционного климата в РФ. Меры социальной поддержки В ходе осенней сессии Дума приняла законы, устанавливающие МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля, прожиточный минимум установлен на уровне 14 375 рублей. Также был принят закон, вводящий единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, которым обеспечивается ежемесячная выплата. Мобилизация и добровольческие формирования Законы, направленные на защиту прав мобилизованных, стали одним из приоритетов работы Госдумы. В осеннюю сессию нижняя палата приняла закон о трудовых гарантиях мобилизованных - им сохранят рабочие места, а трудовой договор будет приостановлен. Кроме того, мобилизованному продолжат засчитывать трудовой стаж. При этом Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации. В целях поддержки мобилизованных на военную службу граждан, участников СВО и их семей им было предоставлено право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам, а также ряд других льгот. А для добровольцев и волонтеров были введены необлагаемые НДФЛ компенсации на услуги связи. Кроме того, Дума установила порядок создания добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ, статус добровольцев приравнивается к статусу военнослужащих по контракту. Граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет бюджета. Международное сотрудничество В период осенней сессии делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетила Азербайджан, Узбекистан, Абхазию и Турецкую республику. В Азербайджане Володин встретился с президентом республики Ильхамом Алиевым и спикером парламента Сахибой Гафаровой, где обсудил развитие межпарламентского диалога. В ходе встречи со спикером законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым российский политик отметил, что отношения между двумя странами развиваются благодаря усилиям президентов, такой подход нужно реализовывать и на парламентском уровне. В Абазии Володин продолжил с зарубежными коллегами диалог по укреплению взаимодействия между парламентами двух стран, отметив на встрече с президентом Асланом Бжания, что РФ и Абхазия совместно смогут преодолеть все вызовы и внешнее давление - у парламентариев двух стран есть все возможности для развития диалога и совместной работы в этом направлении. Акцентом на межпарламентский диалог отметился и визит думской делегации в Анкару. Спикер Думы РФ на встрече с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что парламентариям двух стран необходимо законодательно реализовать принятые президентами решения, чтобы соответствовать динамике развития отношений Москвы и Анкары. Кроме того, в ноябре в Госдуме в ходе пленарного заседания выступил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. В ходе встречи с председателем Думы кубинский лидер отметил, что Россия и Куба продолжают развивать двустороннее сотрудничество и проекты, несмотря на глобальный кризис и несправедливые санкции против Москвы и Гаваны. Володин в свою очередь заявил, что политикам обеих стран стоит чаще видеться и больше общаться, чтобы обсуждать проекты и развивать отношения в интересах государств. Дезертирство, сдача в плен и диверсии Поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за дезертирство в период военного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, сдачу в плен также были приняты Думой в ходе осенней сессии. Теперь неявка на военную службу по призыву или дезертирство наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Поправки в УК предполагают также ответственность до 5 лет лишения свободы за уничтожение оружия в военное время. Также УК дополняется статьей об ответственности до 15 лет лишения свободы за мародерство в период военного положения, кроме того, за нарушение условий госконтракта по оборонному заказу должностные лица могут быть наказаны лишением свободы на срок до 10 лет. В декабре Госдума также приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества в РФ, обучение и содействие диверсиям, а также за их финансирование и пропаганду. В Уголовный кодекс добавляются три новые статьи с максимальным наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы - "Содействие диверсионной деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности", "Организация диверсионного сообщества и участие в нем". Уголовную ответственность предлагается установить за содействие диверсиям, склонение к ним, вербовку, финансирование, обучение, пропаганду, участие в диверсионном сообществе. Запрет принудительного сбора биометрии В декабре нижняя палата парламента приняла закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Закон устанавливает правовые основы обработки биометрии в целях идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) или иных информационных систем. Защита традиционных ценностей В ноябре Госдума приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. Законом распространяется ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за такие деяния, с учетом распространения пропаганды в СМИ или интернете, составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать. Также был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и на аудиовизуальных сервисах и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей. Согласно закону, "реклама не должна будет содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола". Кадровые перестановки После смены первого лица в ЛДПР в партии продолжились новые отставки и назначения. Так, председатель партии Леонид Слуцкий сконцентрировал под своим началом руководство молодежным движением и центральным аппаратом. Свои места оставили Василий Власов и Алексей Диденко, который был назначен заместителем Слуцкого в аппарате. Кроме того, партбилет либерал-демократов получил вернувшийся из американской тюрьмы Виктор Бут. Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Петрунин скончался 12 октября. Его мандат получил руководитель межрегионального координационного совета партии по ЦФО Андрей Парфенов, который был включен в думский комитет по региональной политике.

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