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Главный синоптик Петербурга из-за гололеда шел на работу по проезжей части
Главный синоптик Петербурга из-за гололеда шел на работу по проезжей части - РИА Новости, 22.12.2022
Главный синоптик Петербурга из-за гололеда шел на работу по проезжей части
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что из-за гололеда ему пришлось идти на работу по проезжей части. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:00
2022-12-22T12:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что из-за гололеда ему пришлось идти на работу по проезжей части. Накануне в городе прошел ледяной дождь, сменившийся обычным дождем, что привело к очень сильному гололеду. "Сегодня утром, так как машин еще не много, три четверти пути на работу прошел по дороге, на тротуары, к сожалению, не наступить", - написал Колесов в своем Telegram-канале. По оценке синоптика, ночью гололед в Петербурге начал слабеть, но его последствия в течение дня "еще будут сказываться на всех, кто ходит по улице". "Температура воздуха повысилась до +3 градусов и в предстоящие сутки будет оставаться положительной, так что разрушение льда на поверхности будет продолжаться. Завтра ждем мокрый снег в Санкт-Петербурге, поэтому должно немного стать лучше, ну а в субботу повсеместно похолодает, и на тротуарах, надеюсь, будет уже спокойнее", - добавил Колесов. Он отметил, что сильнейший гололед накануне был близок к ситуации в марте 1981 года, когда толстым слоем льда были покрыты все дороги, тротуары и остальные поверхности. Сейчас масштаб бедствия был все же поменьше, добавил Колесов.
https://ria.ru/20221221/delo-1840190582.html
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общество, александр колесов, санкт-петербург, происшествия, россия
Общество, Александр Колесов, Санкт-Петербург, Происшествия, Россия
Главный синоптик Петербурга из-за гололеда шел на работу по проезжей части
Главный синоптик Петербурга Колесов из-за гололеда шел на работу по проезжей части
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал
, что из-за гололеда ему пришлось идти на работу по проезжей части.
Накануне в городе прошел ледяной дождь, сменившийся обычным дождем, что привело к очень сильному гололеду.
"Сегодня утром, так как машин еще не много, три четверти пути на работу прошел по дороге, на тротуары, к сожалению, не наступить", - написал Колесов в своем Telegram-канале.
По оценке синоптика, ночью гололед в Петербурге начал слабеть, но его последствия в течение дня "еще будут сказываться на всех, кто ходит по улице".
"Температура воздуха повысилась до +3 градусов и в предстоящие сутки будет оставаться положительной, так что разрушение льда на поверхности будет продолжаться. Завтра ждем мокрый снег в Санкт-Петербурге, поэтому должно немного стать лучше, ну а в субботу повсеместно похолодает, и на тротуарах, надеюсь, будет уже спокойнее", - добавил Колесов.
Он отметил, что сильнейший гололед накануне был близок к ситуации в марте 1981 года, когда толстым слоем льда были покрыты все дороги, тротуары и остальные поверхности. Сейчас масштаб бедствия был все же поменьше, добавил Колесов.